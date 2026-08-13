Sheinbaum y Lula hablan sobre colaboración entre Pemex y Petrobras

Una más estrecha relación comercial y colaboración entre México y Brasil, fueron los temas abordados entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo brasileño Luis Inacio Lula Da Silva.

La tarde del jueves Sheinbaum y Lula tuvieron una videollamada en la que además abordaron la colaboración entre las petroleras Pemex y Petrobras, publicó la presidenta en sus cuentas de redes sociales.

“En videollamada, tuve una muy buena conversación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Hablamos sobre los importantes avances conjuntos en materia de comercio, así como la colaboración entre Pemex y Petrobras.

Reconocemos los resultados alcanzados por el presidente Lula al frente de Brasil: la economía mantiene crecimiento superior a tres por ciento, inflación que se ha moderado, más empleos y una significativa reducción del desempleo. También destacan el fortalecimiento del salario mínimo, la recuperación del ingreso de las familias y avances sociales que han mejorado las condiciones de vida de millones de brasileñas y brasileños”, escribió Sheinbaum en sus cuentas de redes sociales.

En su mensaje la titular del Ejecutivo añadió que los proyectos de gobierno de ambos países tienen puntos de coincidencia que se mantienen al paso de los años.

“México y Brasil comparten la visión de prosperidad, bienestar y soberanía. Estamos convencidos de que, trabajando de manera coordinada, podemos fortalecer todavía más los vínculos económicos, comerciales y energéticos. Seguimos construyendo una relación bilateral cada vez más sólida, en beneficio de nuestros pueblos”, recalcó Sheinbaum.

En la videollamada Sheinbaum estuvo acompañada del canciller Roberto Velasco; de la subsecretaria para América del Sur, Raquel Serur; y Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la oficina de la Presidencia.