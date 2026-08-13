Vinculan a proceso a dos hombres por narcomenudeo; uno es policía

Dos hombres detenidos durante un operativo contra el narcomenudeo en Villa de Tezontepec fueron vinculados a proceso por un juez de control, entre ellos un elemento activo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Los imputados, identificados con las iniciales A.M.M. y J.V.P.V., enfrentan cargos por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo con fines de suministro agravado. La autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para que ambos continúen su proceso penal.

Las detenciones ocurrieron tras una serie de cateos realizados de manera simultánea en inmuebles de las colonias Benito Juárez y Morelos, como parte de una investigación desarrollada por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) en coordinación con la PGJEH, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron dosis de presunta mariguana y de una sustancia con características similares al cristal, además de una motocicleta sin medios de identificación y diversos objetos relacionados con la investigación.

En la audiencia inicial, el juez resolvió imponer a ambos la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La PGJEH indicó que este jueves está prevista la continuación de la audiencia de una tercera persona detenida durante el mismo operativo, identificada con las iniciales I.M.G.O., cuya situación jurídica aún está por definirse.

Ataque armado en negocio desata persecución

Días tras, con disparos de arma de fuego, un hombre fue ejecutado en un establecimiento especializado en la instalación de películas antiasalto para automóviles, ubicado sobre el bulevar Minero en Pachuca, Hidalgo.

De acuerdo con personal policial, la víctima quedó sin vida en el interior de un automóvil Volkswagen Golf color rojo que se encontraba dentro del negocio al momento del ataque.

Según los reportes, sujetos armados se aproximaron al establecimiento y dispararon contra el hombre, para posteriormente huir del lugar con dirección hacia la carretera que conduce a Actopan.

La agresión provocó una amplia movilización de corporaciones de seguridad estatales y municipales.

Tras el ataque, se desplegó un operativo de búsqueda que se extendió hasta la comunidad de San José Tepenene, en el municipio de El Arenal, donde los presuntos responsables fueron interceptados por elementos policiacos.

En ese punto se habría registrado un enfrentamiento entre los sospechosos y los agentes.

Fuentes preliminares señalaron que al menos dos personas habrían sido detenidas durante el operativo; no obstante, las autoridades no han confirmado oficialmente el número de asegurados ni el saldo definitivo de la persecución.

El área donde ocurrió el homicidio permaneció acordonada mientras peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios e iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen.