¡Último día! Hoy termina entrega de Tarjetas del Bienestar a quienes se registraron en junio

Este domingo 30 de agosto es el último día de la entrega de las Tarjetas del Banco del Bienestar para las personas que se incorporaron durante junio a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Bienestar, la entrega comenzó el pasado 24 de agosto y concluye hoy, por lo que quienes realizaron su registro en junio y todavía no han recogido su tarjeta deben revisar cuanto antes la información correspondiente a su entrega.

¿Cómo saber dónde recoger la tarjeta?

La Secretaría de Bienestar informó que las personas que realizaron su incorporación en junio pueden consultar el día, la hora y el lugar donde deben acudir por su tarjeta a través de la página oficial de la dependencia.

Además, los nuevos derechohabientes recibirán un mensaje SMS en el número de teléfono celular que proporcionaron durante su registro, con los datos necesarios para acudir al módulo de entrega.

Para la entrega de la tarjeta es necesario llevar:

Identificación oficial vigente, en original y copia.

Identificación oficial vigente, en original y copia. Talón de registro.

La recomendación es revisar previamente la información enviada por Bienestar y acudir únicamente al módulo, fecha y horario que hayan sido asignados.

Una vez que cuenten con su Tarjeta del Banco del Bienestar, las y los nuevos derechohabientes comenzarán a recibir sus pagos bimestrales. Cuartoscuro

¿Cuánto recibirán los nuevos beneficiarios?

Una vez que cuenten con su Tarjeta del Banco del Bienestar, las y los nuevos derechohabientes comenzarán a recibir sus pagos bimestrales conforme al calendario oficial que publica el Gobierno de México.

Actualmente, la Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años. Por su parte, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga 6 mil 400 pesos cada dos meses a las personas de 65 años en adelante.

El Portal Programas para el Bienestar señala que la Pensión Mujeres Bienestar se entrega mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar y que, después de la validación del registro, las beneficiarias reciben un SMS para indicarles cuándo acudir por ella.

¿Qué pasa después de recibir la tarjeta?

La tarjeta será el medio mediante el cual se realizarán los depósitos correspondientes a las pensiones. Los pagos se efectúan de manera bimestral y el calendario de dispersión se da a conocer a través de los canales oficiales del gobierno de México.

Por ello, si te registraste en junio y todavía no tienes tu Tarjeta del Bienestar, este domingo 30 de agosto es la última oportunidad dentro de este periodo de entrega para acudir al módulo que te fue asignado.

La Secretaría de Bienestar recomienda mantenerse atento al teléfono registrado, ya que el SMS contiene los datos para realizar la entrega, y consultar únicamente los canales oficiales para evitar información falsa o posibles fraudes.