‘Karina’ se intensifica a huracán categoría 1 frente a costas de México; prevén mayor fuerza

El ciclón tropical Karina se intensificó este domingo a huracán categoría 1 en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de México, mientras mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste y continúa fortaleciéndose.

De acuerdo con el más reciente aviso del Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami, el fenómeno registraba vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, con rachas superiores, y una presión mínima central de 980 milibares. A las 02:00 horas, tiempo del Pacífico, su centro se ubicaba cerca de los 17.3 grados de latitud norte y 121.1 grados de longitud oeste.

Karina se encontraba aproximadamente a mil 325 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California, por lo que no había, hasta ese momento, vigilancias o avisos costeros en efecto.

Karina podría convertirse en huracán mayor

El pronóstico mantiene la atención sobre la evolución del sistema debido a que se espera que continúe ganando fuerza durante los próximos días.

El NHC señaló que existe una alta probabilidad de fortalecimiento y anticipó que Karina podría convertirse en un huracán mayor en alrededor de un día, es decir, alcanzar al menos la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

El organismo estadounidense explicó que el ciclón se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad cercana a los 24 kilómetros por hora, aunque se prevé que su movimiento sea más lento y con una trayectoria entre oeste y oeste-noroeste durante los siguientes días.

Por ahora, el principal efecto previsto para territorio mexicano será marítimo. El NHC advirtió que el oleaje generado por Karina afectará durante los próximos días sectores de la costa del suroeste de México y de la península de Baja California.

“Estos oleajes probablemente causarán condiciones de oleaje y corrientes de resaca que pueden poner en peligro la vida”, alertó el organismo meteorológico estadounidense.

Por ello, aunque el centro del huracán permanece alejado de las costas, se recomienda mantener precauciones en actividades marítimas y atender los avisos de las autoridades locales.

¿Cuándo se formó Karina?

Karina fue identificada inicialmente como tormenta tropical el jueves 27 de agosto y se convirtió en el sistema tropical nombrado más reciente en alcanzar la categoría de huracán en el Pacífico oriental durante este periodo.

El archivo oficial del NHC registra avisos de Karina desde el 27 de agosto y muestra su evolución durante el viernes, sábado y domingo, hasta alcanzar la categoría 1 este 30 de agosto.

Su intensificación ocurre poco después de la formación de la tormenta tropical Julio, que tuvo una evolución mucho más breve.

Lluvias fuertes en varios estados de México

La presencia de Karina no es el único fenómeno que mantiene bajo vigilancia al territorio nacional. Para este domingo también se pronostican lluvias de diversa intensidad en amplias regiones de México, asociadas con distintos sistemas atmosféricos.

Entre las entidades con posibilidad de lluvias puntuales muy fuertes se encuentran Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

En el noroeste, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica favorecerán precipitaciones importantes en Sonora, Sinaloa y Durango, además de lluvias fuertes en Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit. Estas condiciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

En el centro y noreste del país también se esperan lluvias fuertes debido a la interacción de distintos sistemas atmosféricos. Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato podrían registrar precipitaciones puntuales muy fuertes, mientras que Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero tendrían lluvias puntuales fuertes.

En el sureste, el desplazamiento de una onda tropical y una vaguada en altura favorecerán lluvias muy fuertes en Chiapas, Veracruz y Oaxaca, además de precipitaciones fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco.

Onda de calor también continuará

Mientras diversas regiones enfrentan lluvias, una circulación anticiclónica mantendrá temperaturas elevadas en varios estados.

Las condiciones de calor persistirán principalmente en sectores de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales, especialmente en las zonas costeras donde el oleaje asociado con Karina podría incrementar el riesgo de corrientes de resaca.

¿Representa Karina una amenaza directa para México?

Por el momento, no se prevé un impacto directo del centro del huracán sobre tierra firme, debido a que el sistema permanece a más de mil 300 kilómetros del sur de Baja California.

Sin embargo, esto no significa que sus efectos marítimos puedan ignorarse. El Centro Nacional de Huracanes mantiene la advertencia sobre oleaje peligroso y corrientes de resaca en sectores del litoral mexicano y de la península de Baja California.

La evolución de Karina será vigilada durante los próximos días ante la posibilidad de una rápida intensificación.