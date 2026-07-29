¡Último día! Hoy cobran estos beneficiarios la Pensión del Bienestar

Este miércoles 29 de julio concluye la dispersión de recursos correspondiente al bimestre julio-agosto de las Pensiones y Programas para el Bienestar. Durante esta última jornada reciben su depósito las personas cuyo primer apellido inicia con las letras W, X, Y y Z, con lo que finaliza el calendario oficial de pagos establecido por la Secretaría de Bienestar.

La entrega de los apoyos se realizó de manera escalonada del 6 al 29 de julio, con el objetivo de evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar y ofrecer una mejor atención a millones de derechohabientes en todo el país. Los depósitos fueron efectuados directamente en la Tarjeta del Bienestar, sin necesidad de realizar trámites adicionales o intermediarios.

¿Quiénes reciben el pago?

Durante este operativo fueron beneficiados los siguientes sectores de la población:

Durante este operativo fueron beneficiados los siguientes sectores de la población:

Durante este operativo fueron beneficiados los siguientes sectores de la población: Personas adultas mayores de 65 años y más.

Mujeres inscritas en la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a personas de 60 a 64 años.

Personas con discapacidad permanente inscritas en el programa.

Beneficiarias y beneficiarios del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Personas inscritas en el programa Sembrando Vida.

Montos que reciben los beneficiarios

Los apoyos económicos correspondientes al bimestre julio-agosto son los siguientes:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa para Hijos de Madres Trabajadoras: desde mil 650 pesos, dependiendo del caso y las reglas de operación.

Así fue el proceso de pago

La Secretaría de Bienestar organizó la dispersión de recursos conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, asignando fechas específicas para evitar saturación en las sucursales bancarias.

Las autoridades recordaron que el dinero permanece seguro en la cuenta bancaria, por lo que no es obligatorio retirarlo el mismo día del depósito. La Tarjeta del Bienestar puede utilizarse para realizar compras en establecimientos con terminal bancaria o para retirar efectivo cuando el beneficiario lo considere conveniente.

Con el depósito para los apellidos que comienzan con W, X, Y y Z, la Secretaría de Bienestar da por concluido el calendario de pagos del bimestre julio-agosto, por lo que las personas que no hayan recibido su recurso deberán verificar primero el saldo de su tarjeta y, en caso de persistir alguna incidencia, comunicarse a los canales oficiales de atención de la dependencia.