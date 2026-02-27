México y EU activan pacto de seguridad; caen 46% incautaciones de fentanilo

A partir del 3 de septiembre del año pasado, México y Estados Unidos revitalizaron su cooperación bilateral para “contrarrestar flujos financieros ilícitos y robo de combustibles, así como en aumentar inspecciones, investigaciones y enjuiciamientos para detener el tráfico de drogas y armas”, informó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al Senado.

Detallo que se creó el “Grupo bilateral de Trabajo y Task Force sobre drones y cooperación con la GN”.

La caída en las incautaciones en la frontera refleja una colaboración más estrecha entre ambos países. De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CPB, por sus siglas en inglés), las incautaciones de fentanilo en la frontera con EU disminuyeron 46% en 2025 en comparación con 2024 y 57% en comparación con 2023”, precisó.

En las respuestas a las preguntas sobre el Informe de Gobierno que los senadores de todos los grupos parlamentarios le enviaron, la mandataria federal precisa los programas de cooperación que tiene con Estados Unidos, al responder a preguntas que le formularon los senadores de Morena y del PAN.

También conformaron el Grupo de Implementación de Seguridad (GIS), que es el mecanismo de alto nivel para el seguimiento de los acuerdos derivados del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

Detalla que “algunos de los compromisos alcanzados incluyen acuerdos para el intercambio de información y el envío de solicitudes de rastreo de armas de fuego, basados en el intercambio electrónico de datos de armas de fuego rastreadas; la expansión del programa eTrace; cooperación en materia de fortalecimiento de capacidades mediante cursos y entrenamientos; intercambio de inteligencia; finanzas ilícitas; cooperación e intercambio de información en materia de extradiciones; y el establecimiento de un Grupo de Trabajo sobre Extradiciones”.

También les informa que “en el marco de cooperación con Estados Unidos, se tiene las siguientes operaciones: iniciativa de Seguridad Marítima para América del Norte (NAMSI), en cooperación con la Guardia Costera de los Estados Unidos de América, la cual consiste en interdecir actividades ilícitas y el tráfico de estupefacientes en el Pacífico mexicano, Golfo de México y Mar Caribe; aplicando los procedimientos de citada Iniciativa.

Relación clave

Iniciada formalmente desde septiembre del año pasado para abordar retos comunes, la cooperación con el vecino país del norte se encuentra enfocada en los siguientes rubros, de acuerdo con el gobierno federal:

Contrarrestar flujos ilícitos y robo de combustible.

Detener el tráfico de drogas y armas.

Cooperación en extradiciones y creación de un grupo de trabajo específico para este fin.

Intercambio de bases de datos electrónicas y rastreo de armas.

Creación de un Task Force especializado en el uso de drones.

Ejecución de iniciativas como NAMSI, Albatros, Neptuno y Barracuda para interdecir el narcotráfico en aguas mexicanas.

