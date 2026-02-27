Sheinbaum niega incertidumbre con la reforma electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su iniciativa de reforma electoral no genera incertidumbre; al contrario, fortalece la democracia.

Sheinbaum respondió así a la postura de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), organismo empresarial que sostuvo que, en el contexto actual del país, no es oportuno impulsar una reforma electoral. El organismo advirtió que las prioridades nacionales deben centrarse en la seguridad, la justicia y la generación de condiciones para la inversión.

“Pueden estar seguros todos los empresarios de México que la propuesta de reforma electoral que estamos enviando al Congreso no representa un retroceso a la democracia; al contrario, la fortalece. Al fortalecer la democracia, se fortalece México y con ello también a los empresarios. No genera ninguna incertidumbre ni nada que pueda significar una afectación a la democracia o al clima de inversiones en nuestro país”, declaró.

Señaló que hay una reactivación económica importante en marcha y que las cifras de su gobierno así lo demuestran.

“México está abierto a las inversiones, siempre y cuando cumplan con todas las reglas que hay en nuestro país”, dijo, dejando claro que la apertura tiene condiciones, pero también resultados tangibles.

