Sheinbaum alista informe por dos años de su triunfo electoral; ¿a qué hora inicia?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofrecerá este domingo 31 de mayo un informe extraordinario de rendición de cuentas desde la Ciudad de México, en un acto que servirá para conmemorar los dos años de su victoria electoral.

El evento fue presentado por la administración federal como un ejercicio de evaluación pública de los avances alcanzados durante la primera etapa del sexenio, así como una oportunidad para reafirmar los objetivos del proyecto político de la denominada Cuarta Transformación (4T).

¿Dónde y a qué hora iniciará el evento?

Desde temprana hora, simpatizantes y representantes de organizaciones sociales comenzaron a congregarse en los alrededores del Monumento a la Revolución en la capital del país, sitio que fue elegido para dar a conocer el mensaje.

El mensaje presidencial podrá seguirse en tiempo real a través de los canales oficiales del gobierno de México, incluyendo el canal de YouTube de la presidenta, su cuenta verificada en la red social X y las plataformas institucionales donde posteriormente se publicará la versión estenográfica completa del discurso.

Sobre la hora en que dará inicio el informe, se sabe que éste comenzará a las 10:30 de la mañana este 31 de mayo de 2026. Cabe señalar que autoridades federales coordinaron la transmisión simultánea del mensaje en plazas públicas de las 31 entidades federativas, con el objetivo de ampliar el alcance del informe presidencial.

¿Qué temas abordará el informe?

Se espera que el informe permita conocer el balance que realiza la propia administración sobre sus primeros años de gobierno, así como las prioridades que marcarán la agenda política y económica del país durante el resto de 2026.

El discurso de la primera presidenta del país estará centrado en tres ejes fundamentales: soberanía, economía y continuidad de la transformación: