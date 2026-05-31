Sheinbaum alista informe por dos años de su triunfo electoral; ¿a qué hora inicia?
El evento fue presentado por la administración federal como un ejercicio de evaluación pública de los avances alcanzados durante la primera etapa del sexenio.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofrecerá este domingo 31 de mayo un informe extraordinario de rendición de cuentas desde la Ciudad de México, en un acto que servirá para conmemorar los dos años de su victoria electoral.
El evento fue presentado por la administración federal como un ejercicio de evaluación pública de los avances alcanzados durante la primera etapa del sexenio, así como una oportunidad para reafirmar los objetivos del proyecto político de la denominada Cuarta Transformación (4T).
¿Dónde y a qué hora iniciará el evento?
Desde temprana hora, simpatizantes y representantes de organizaciones sociales comenzaron a congregarse en los alrededores del Monumento a la Revolución en la capital del país, sitio que fue elegido para dar a conocer el mensaje.
El mensaje presidencial podrá seguirse en tiempo real a través de los canales oficiales del gobierno de México, incluyendo el canal de YouTube de la presidenta, su cuenta verificada en la red social X y las plataformas institucionales donde posteriormente se publicará la versión estenográfica completa del discurso.
Sobre la hora en que dará inicio el informe, se sabe que éste comenzará a las 10:30 de la mañana este 31 de mayo de 2026. Cabe señalar que autoridades federales coordinaron la transmisión simultánea del mensaje en plazas públicas de las 31 entidades federativas, con el objetivo de ampliar el alcance del informe presidencial.
¿Qué temas abordará el informe?
Se espera que el informe permita conocer el balance que realiza la propia administración sobre sus primeros años de gobierno, así como las prioridades que marcarán la agenda política y económica del país durante el resto de 2026.
El discurso de la primera presidenta del país estará centrado en tres ejes fundamentales: soberanía, economía y continuidad de la transformación:
- El primero será la defensa de la soberanía nacional. Se prevé que Sheinbaum reitere la postura de su administración respecto a la independencia de México en la toma de decisiones y su rechazo a cualquier tipo de intervención o presión externa en asuntos internos del país.
- El segundo eje estará relacionado con los resultados económicos y sociales obtenidos durante su administración. La presidenta destacará los avances en programas de bienestar, las acciones implementadas para combatir la corrupción y el desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura impulsados por el gobierno federal.
- Finalmente, el tercer eje se enfocará en la consolidación de la Cuarta Transformación. En este apartado, la mandataria hará un llamado a mantener la unidad entre los distintos sectores que respaldan el movimiento político iniciado durante el gobierno anterior y a defender las políticas sociales que, según la administración federal, han contribuido a reducir desigualdades y ampliar derechos para la población.