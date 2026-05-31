Tras 13 días de negociaciones, Chichén Itzá recibirá nuevamente a visitantes

Luego de permanecer cerrada durante 13 días debido a un conflicto relacionado con la reubicación de comerciantes y prestadores de servicios turísticos, la zona arqueológica de Chichén Itzá reabrirá sus puertas al público.

La reapertura fue posible tras una serie de negociaciones entre el Gobierno de Yucatán, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), artesanos, guías de turistas y autoridades del municipio de Tinum, quienes alcanzaron diversos acuerdos para restablecer las actividades en uno de los sitios arqueológicos más visitados de México.

¿Cuándo abrirá y qué compromisos se acordaron?

La zona arqueológica de Chichén Itzá reabrirá sus puertas al público este lunes 1 de junio a partir de las 08:00 horas. Entre los compromisos pactados destaca que no habrá desalojos ni incremento en el número de comerciantes autorizados dentro del complejo, donde actualmente operan 666 vendedores.

Asimismo, se establecieron medidas de reordenamiento con el objetivo de mejorar la atención a los visitantes y generar condiciones adecuadas para el desarrollo económico de las comunidades vinculadas al sitio.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es que el acceso de los turistas será exclusivamente a través del Centro de Atención a Visitantes (CATVI), infraestructura inaugurada recientemente como parte del proyecto de modernización de la zona arqueológica.

De acuerdo con las autoridades, 264 artesanos aceptaron ocupar locales dentro del nuevo Gran Mercado de Artesanías, ubicado en el área por donde los visitantes deberán transitar antes de ingresar al CATVI, lo que busca garantizar el flujo comercial y turístico en la zona.

Con estos acuerdos, autoridades y representantes de los comerciantes buscan garantizar la operación normal de Chichén Itzá, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Especial IA / Fernando Dávila

Acuerdos pendientes

No obstante, el conflicto aún no se encuentra totalmente resuelto. El pasado 27 de mayo, el Consejo Indígena del Gobierno de la Comunidad Maya de Pisté promovió el amparo 1219/2025 para exigir la reapertura del antiguo Parador Turístico, argumentando que su cierre afecta la economía de alrededor de 2 mil personas dedicadas a la venta de artesanías y la prestación de servicios turísticos.

Al respecto, el secretario general de Gobierno de Yucatán, Omar Pérez Avilés, explicó que la principal preocupación de los artesanos radica en la posible disminución de ventas derivada del cierre del antiguo acceso al sitio arqueológico.

Al cerrarse el Parador Antiguo, los comerciantes ubicados entre esa zona y la recta que conduce hacia la pirámide podrían verse afectados, ya que el ingreso de turistas será únicamente por el nuevo CATVI”, señaló el funcionario durante las negociaciones.

Como alternativa, el INAH propuso la reubicación de los vendedores hacia áreas estratégicas dentro del propio complejo arqueológico, especialmente en la entrada principal del CATVI, donde el tránsito de visitantes será obligatorio.

Pérez Avilés destacó que esta medida permitirá a los comerciantes conservar una ubicación privilegiada para la venta de sus productos, al tiempo que se fortalece el ordenamiento del sitio.

Además, aclaró que los artesanos instalados en la calzada que conecta el Cenote Sagrado con el Castillo de Kukulcán permanecerán en sus espacios actuales, lo que brinda certeza a un sector importante de los vendedores.

Con estos acuerdos, autoridades y representantes de los comerciantes buscan garantizar la operación normal de Chichén Itzá, Patrimonio Mundial de la Humanidad y uno de los principales atractivos turísticos del país, mientras continúan las mesas de diálogo para atender las demandas pendientes de las comunidades locales.