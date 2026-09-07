UIF congela cuentas de exsecretario de Economía de Rubén Rocha

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó la cuenta de Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado de vínculos con el crimen organizado por el gobierno del Estados Unidos.

Además de proceder contra Velarde Cárdenas, la UIF bloqueó las cuentas de al menos uno de sus socios y de las empresas que tienen en común.

Las empresas de Ricardo “El Pity” Velarde están relacionadas con el sector inmobiliarios, restaurantero y turístico, la mayoría de ellas en Mazatlán, Sinaloa.

Velarde Cárdenas ingresó a trabajar en el gobierno como subsecretario de la Industria de Reuniones, Promociones y Operación Turística, de enero de 2023 a marzo de 2024, cuando fue designado encargado del despacho de la Secretaría de Turismo, para suplir la ausencia de su titular.

Después fue nombrado secretario de Desarrollo Económico, en noviembre de 2024.

Sin embargo, renunció luego de confirmarse la desaparición de un joven originario de Durango, en uno de sus centros nocturnos.

Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años de edad, se encontraba en el bar Terraza Valentinos al ser victo por última vez y se desconoce su paradero desde octubre de 2025.

Días después, y por la presión de familiares y amigos de Carlos Emilio, las autoridades realizaron un cateo en dicho centro nocturno, pero hasta el momento no se han dado a conocer avances del caso.

Su madre también ha encabezado diversas marchas y manifestaciones públicas en Mazatlán y hasta en la Ciudad de México.

Pero hasta ahora, se desconoce si las cuentas de “El Pity” fueron congeladas por esta investigación o por algún tema relacionado con Rubén Rocha Moya, pues las autoridades no se han pronunciado al respecto.