Alistan "fast track" para reforma contra la doble nacionalidad

Sin foros ciudadanos, Morena en San Lázaro prevé aprobar la reforma constitucional contra la doble nacionalidad.

Será la primera iniciativa presidencial que se aprobará en “fast track” este tercer y último año de la LXVI Legislatura.

Se prevé que la iniciativa suba al Pleno, entre el 21 y 23 de este mes patrio, para su discusión y aprobación, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

Monreal Ávila apuntó que este martes se reunirá la Comisión de Puntos Constitucionales para, al día siguiente, el miércoles 9, inicie el proceso de publicidad.

“Si mañana (martes) se logra aprobar el dictamen tenemos el miércoles que darle publicidad, son seis días para darle publicidad y discutirlo”, detalló el líder de la bancada guinda, al advertir que “no debe quedar duda” de que desde la bancada mayoritaria le darán prioridad a aprobar la iniciativa presidencial, y poder enviarla al Senado de la República.

“Estamos pensando en que en el mes de septiembre sea la fecha definitiva de la votación de este importante proyecto enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos hablando que después del 21, 22 o 23 pueda discutirse en el Pleno para dar tiempo de enviarlo al Senado y poder tener, en el caso de que así s obtuviera la mayoría calificada, la decisión de modificar la Constitución en esta materia de la doble nacionalidad”, dijo.

Ante el llamado de mexicanos en el exterior, para que sus voces sean escuchadas e incluidas en la discusión, el presidente de la Jucopo reiteró que no habrá parlamento abierto sobre el tema.

Sin embargo, insistió en que serán cuidadosos en cumplir con los términos legales para su aprobación.

“No les debe quedar duda a nadie de que vamos a respaldar la iniciativa que nos enviara la Presidenta de la República. En Morena estamos convencidos de que es necesario, en este mes de la patria, tener muy clara la vocación de la República y establecer estas prohibiciones para que un presidente de la República o un gobernador o una jefa de gobierno no tengan doble nacionalidad o puedan estos que aspiran renunciar antes a una de ellas”, detalló.

La iniciativa establece que quienes cuenten con una doble nacionalidad, deberán renunciar a una de ellas, en los términos que establece la ley, antes del registro de su candidatura ante la autoridad electoral competente.

De acuerdo con Monreal, “sí se justifica” la renuncia a la doble nacionalidad, para quien busque ocupar el Poder Ejecutivo, “o ser titular del Poder Ejecutivo en una región o en la nación”.

“Nosotros daremos el debate en el Pleno con razones y argumentos de por qué es conveniente aprobar la iniciativa de la Presidenta de manera positiva. Esa es nuestra posición. Estamos hablando, que será entre el 21, 22, 23 de septiembre cuando lo sometamos a la votación del Pleno”, concluyó.