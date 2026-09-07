Amigos se meten a nadar a estanque y uno muere ahogado

Un hombre que se introdujo a nadar a un estanque y ya no pudo salir a la superficie, movilizó a los cuerpos de emergencia, quienes ya no pudieron hacer nada al localizar el cuerpo sin vida, en el ejido San Miguel del municipio de Matamoros, Coahuila.

Protección Civil y Bomberos de Torreón respondieron al llamado de auxilio de sus compañeros, luego de que los acompañantes de la víctima ya no pudieron localizar a su amigo.

De acuerdo a los testimonios, la persona fallecida y sus acompañantes se introdujeron al estanque, todos pudieron salir a la superficie, mientras uno de ellos no lo logró, por lo que comenzó la búsqueda y la llamada de auxilio al 911.

Elementos de Protección buscan a hombre que ya no pudo salir de un estanque Foto: Especial

Tras el reporte, elementos de Matamoros acudieron al punto para iniciar con la búsqueda y más tarde se unieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Torreón.

Luego de las maniobras correspondientes fue localizada la persona, lamentablemente ya sin vida, por lo que se implementaron acciones para la extracción del cuerpo.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para iniciar con las investigaciones.

Elementos de Protección buscan a hombre que ya no pudo salir de un estanque Foto: Especial

Muere maestro en balneario durante sus vacaciones

En agosto pasado, un maestro originario de Saltillo, Coahuila, falleció cuando se encontraba de vacaciones en el municipio de Peñón Blanco, Durango.

De acuerdo a los primeros reportes, el maestro de 65 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Ignacio Zaragoza, en la capital de Coahuila, se encontraba en un balneario del citado municipio.

Al acudir a la habitación del hotel donde se encontraba, de repente comenzó a sentirse mal, por lo que la familia lo trasladó al Hospital Integral de Peñón Blanco, donde al prestarle los primeros auxilios confirmaron que ya no presentaba signos de vida.

Personal de la institución médica reportaron el deceso al personal de la Fiscalía General del Estado de Durango para determinar a qué se debió el fallecimiento.