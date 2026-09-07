Joven es vinculada a proceso por matar a golpes a su hija de dos años

Una joven de 24 años fue imputada por el presunto delito de feminicidio contra su hija menor de edad, en hechos ocurridos en el municipio de Escobedo en el año 2021, en Nuevo León.

Como resultado de la audiencia de imputación por orden de aprehensión cumplida, Anyelyn "N" fue vinculada a proceso para ser investigada por el delito solicitado y poder ser llevada a juicio.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León señaló que a la mujer se le impuso medida cautelar de prisión preventiva con internamiento en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal.

Además, se fijó plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

Anyelyn "N" fue detenida el pasado 3 de septiembre de 2026 en Tamaulipas, a través de trabajos coordinados entre detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la autoridad investigadora del estado vecino.

Golpeaba reiteradamente a su hija

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León refieren que Anyelyn "N" habría sido responsable de agredir a su hija de dos años y seis meses de edad dentro de un domicilio de la colonia Privadas del Sauce, en General Escobedo, entre los días 5 al 10 de octubre de 2021.

El maltrato habría terminado con la vida de la menor de edad, cuya identidad fue protegida con las iniciales C. S.

La autoridad manifiesta que la indagatoria desplegada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la UILEST-FEM, con apoyo de Detectives de la AEI, integra información relevante para documentar que la ahora detenida ejerció violencia de género en contra de la víctima.

Explica que la mujer golpeó de forma reiterada a la niña, aprovechándose de la asimetría de poder respecto a su hija, que no podía afrontar el ataque ni oponer defensa alguna.

La Fiscalía de Nuevo León aseguró que, durante esos cinco días, la mujer ocasionó constantes agresiones que provocaron lesiones infamantes, degradantes y mortales a su hija, quien finalmente perdió la vida.

Un estudio científico necrológico practicado en el Servicio Médico Forense reveló que la pequeña había fallecido por una contusión profunda de cráneo.

Matan a maestra frente a sus hijos en Manzanillo

Una maestra del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO) fue asesinada a balazos el pasado miércoles mientras conducía su vehículo en la avenida de las Rosas, en la Delegación Santiago, en Manzanillo, Colima.

La víctima fue identificada como Noemí Isabel Ríos Torres, y de acuerdo a los informes que manejan medios locales, habría sido atacada frente a sus hijos, quienes la acompañaban al momento de la agresión armada.

Testigos declararon que la docente fue baleada presuntamente por hombres armados, quienes interceptaron su automóvil en plena avenida.

Se habría tratado de un ataque directo en donde los hijos de la víctima no resultaron lesionados.

Luego de cometer el crimen, los presuntos responsables huyeron del lugar; hasta el momento se desconoce su identificación y paradero.