Juan Pablo Estrada Michel llama a mirar más allá de la Constitución para entender al México actual

México vive entre la fortaleza de sus principios constitucionales y una realidad marcada por la violencia, las desapariciones, la desigualdad y la fragilidad institucional. Esa fue una de las reflexiones planteadas por Juan Pablo Estrada Michel durante el foro "Diálogos constitucionales: México en perspectiva", celebrado en la Escuela Libre de Derecho.

El encuentro reunió a juristas, académicos y especialistas para analizar los desafíos constitucionales del país en materias como libertades, democracia, derechos humanos, patrimonio y Estado de derecho.

En su intervención, Estrada Michel tomó como punto de partida "Mi México", obra del artista oaxaqueño Fernando Andriacci, para proponer una lectura del país que trasciende el terreno estrictamente jurídico.

Habló de un México atravesado por contradicciones: el de la Constitución y el juicio de amparo, pero también el de la transgresión de las normas; el de las víctimas, las desapariciones y las desigualdades, pero, al mismo tiempo, el de grandes juristas, artistas y expresiones culturales.

"Es el de la Constitución, el amparo y, paradójicamente, el de su transgresión", señaló.

Derecho, arte y realidad

Uno de los ejes de su intervención fue la necesidad de evitar que el derecho sea entendido únicamente como una disciplina técnica. Estrada Michel planteó que la reflexión jurídica debe conservar su vínculo con las humanidades y dialogar con otras formas de comprender la realidad, como la literatura y el arte.

También abordó la polarización presente en la conversación nacional y recuperó una reflexión de Jorge Ibargüengoitia sobre la tendencia a dividir el mundo entre "buenos" y "malos". Frente a ese escenario, destacó la vigencia de principios constitucionales fundamentales, entre ellos los contenidos en los artículos 1º y 133 de la Constitución.

El foro contó con la participación de figuras de la comunidad jurídica como la ministra en retiro Norma Lucía Piña Hernández, Javier Martín Reyes, Francisco Vázquez Gómez Bisogno, Luisa Conesa Labastida, Javier Láynez Potisek y Rafael Estrada Michel, entre otros especialistas.

Las mesas analizaron cuatro ejes: Constitución, empresa y patrimonio; Constitución y libertad; Constitución, democracia y derechos humanos; y Constitución y Estado de derecho.

El planteamiento de Juan Pablo Estrada Michel colocó una cuestión de fondo sobre la mesa: qué significa hablar de constitucionalismo cuando la realidad social no avanza necesariamente al mismo ritmo que los derechos y principios reconocidos por la Constitución.

"El derecho nace en el seno de las humanidades", recordó al recuperar las reflexiones de Fabio Bartoli y Natalia Rueda.

Su mensaje apuntó así a mantener un derecho conectado con la sociedad y con el México que existe más allá de las normas: un país complejo cuyas contradicciones también deben formar parte de la reflexión constitucional.