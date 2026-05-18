Tyson Fury se une a Datavault AI como portavoz mundial para la monetización de datos de atletas

Datavault AI Inc. ("Datavault AI" o la "Compañía") (NASDAQ:DVLT), proveedor de tecnologías de monetización de datos, acreditación, interacción digital y tokenización de activos del mundo real ("RWA"), anunció hoy que el dos veces campeón mundial de los pesos pesados Tyson Fury se ha incorporado como portavoz internacional de Datavault AI en un acuerdo gestionado por Nick Hunter, de P11.

Clasificado en el puesto número 3 de la lista Forbes 2025 de los atletas mejor pagados del mundo, con unos ingresos estimados de 146 millones de dólares ( Forbes 2025 ), Fury aporta proyección global y una comprensión profundamente personal de lo que significa poseer, proteger y capitalizar un nombre a la misión de Datavault AI de capacitar a personas y organizaciones para monetizar sus datos y activos digitales. Conocido en todo el mundo como "The Gypsy King", su nombramiento precede inmediatamente al lanzamiento de Sports Illustrated Exchange, la solución de Datavault AI diseñada para abordar los desafíos de monetización de Nombre, Imagen y Semejanza (NIL) a los que se enfrentan atletas, influencers y titulares de derechos en el deporte profesional y universitario.

"Tenemos el máximo respeto por Tyson Fury, no solo como uno de los mejores campeones de los pesos pesados de todos los tiempos, sino como un luchador resiliente cuya fuerza y autenticidad lo convierten en el socio perfecto para las batallas que tenemos por delante. Incrementar la concienciación global sobre la monetización de Nombre, Imagen y Semejanza, al tiempo que se afronta la importancia crítica de la ciberseguridad ante el próximo salto cuántico, se encuentra entre los desafíos más difíciles a los que se enfrentan las compañías hoy en día. Tyson Fury tiene la fortaleza necesaria para afrontar esto junto con la plataforma Quantum Secure Data Monetization de Datavault AI, y su participación acelerará el conocimiento de nuestras soluciones impulsadas por IA, incluido Information Data Exchange® (IDE), que vincula de forma segura activos del mundo real con metadatos inmutables para una monetización responsable. Sports Illustrated Exchange transformará la manera en que los atletas capitalizan sus derechos NIL, y contar con Fury como nuestra imagen internacional subraya la escala y legitimidad de esta iniciativa", afirmó Nathaniel T. Bradley, CEO de Datavault AI.

Fury, cuya personalidad arrolladora y atractivo transversal han cautivado al público más allá del ring, declaró: "He pasado mi carrera luchando por lo que es mío dentro y fuera de las cuerdas. Datavault AI está dando a atletas y creadores las herramientas para poseer y beneficiarse realmente de su nombre, imagen, semejanza y datos en la era digital. Estoy orgulloso de unirme al equipo y ayudar a llevar Sports Illustrated Exchange al mundo. Va a ser enorme", afirmó Tyson Fury, ex campeón mundial unificado, Ring y Lineal de los pesos pesados.