Querétaro reporta 12 casos de sarampión en lo que va de 2026

Querétaro alcanzó 12 casos de sarampión en lo que va de 2026, luego de que la Secretaría de Salud del estado confirmara dos nuevos contagios en la capital.

Los afectados son una mujer de 44 años y un hombre de 32, quienes presentan evolución clínica estable y permanecen bajo seguimiento médico y epidemiológico.

Las autoridades sanitarias de Querétaro investigan el origen de ambos contagios y mantienen medidas de vigilancia para evitar la transmisión comunitaria.

Desde el primer caso registrado en México en febrero de 2025, Querétaro reforzó la detección temprana, la vacunación y los cercos epidemiológicos.

Estas acciones incluyen búsqueda activa de casos sospechosos, rastreo de contactos, revisión de cartillas de vacunación y aplicación de dosis para completar esquemas.

La Secretaría de Salud recordó que el sarampión es prevenible mediante vacunación, disponible de manera gratuita en los 198 centros de salud del estado, con especial atención en niños, jóvenes menores de 49 años, personal de salud, estudiantes y jornaleros.

Síntomas del sarampión

El primer síntoma típico es la aparición de fiebre, de por lo menos tres días, tos, nariz “moqueante” y conjuntivitis (ojos rojos).

La fiebre puede alcanzar los 40°C y en pacientes con un sistema de defensa debilitado puede desarrollarse neumonía.

Tratamiento

No hay un tratamiento específico o terapia para el sarampión.

La mayor parte de los pacientes con sarampión sin complicaciones se recuperarán con descanso, tratamiento de ayuda y para los pacientes graves el manejo se da de acuerdo a las complicaciones.

JCS