Sujeto invade telesecundaria para atacar con un cuchillo a su expareja

Un sujeto entró con arma en mano a una telesecundaria en Güemez, Tamaulipas, y de dos puñaladas dejó en estado delicado de salud a su exmujer la cual hacía tiempo lo demandó penalmente por agresión.

El ataque ocurrió a las 10:30 horas en la institución educativa “Arturo Lerma Anaya”, localizada en el ejido San Cayetano, a 20 minutos al norte de la capital tamaulipeca.

María Cristina “N”, de 32 años de edad, se encontraba en el área de cocina de dicha institución educativa cuando Martín “N” la atacó.

Los cuerpos de emergencia acudieron y la llevaron al hospital General de Ciudad Victoria donde la reportan delicada de salud.

Fachada de la telesecundaria Arturo Lerma Anaya, en Güemez, Tamaulipas Foto: Especial

El exmarido alcanzó a escapar mientras que las clases se suspendieron tras el ataque.

Conocidos de María Cristina revelaron que desde hace tiempo esta separados y como antecedente hay una demanda penal por agresión ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género (FENNAM), con la amonestación que no debía acercarse a ella.

Testigos aseguraron que desde hace una semana vieron al individuo estar en las afueras de la escuela, pero no imaginaron lo que tramaba hacer.

Detienen a adolescente por el asesinato de su novia

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvieron al menor José N, apodado “El Patines”, señalado como el responsable del asesinato de Brithany Nahomy, de 15 años de edad, que había desaparecido el pasado 28 de enero..

Tras varios días de investigaciones, se confirmó que el cuerpo hallado en un predio de la colonia Barrio de la Industria, pertenece a Brithany Nahomy, quien de acuerdo al análisis forense, fue asesinada por un disparo de arma de fuego.

El principal sospechoso de este crimen es el novio de la víctima, quien se encuentra retenido a la espera de lo que resuelvan las autoridades correspondientes.

Guardó cuerpo de Brithany Nahomy en su cuarto

Una fuente cercana al caso reveló que el agresor de Britany Nahomy la mató en su domicilio y guardó el cuerpo en su habitación. Posteriormente, el joven sacó el cuerpo y lo enterró en un terreno baldío.

Luego colocó una bolsa y una lámina para que no se observara el cadáver.

Tras una serie de investigaciones, fue el viernes 6 de febrero cuando se localizó el cuerpo de la menor en un terreno ubicado en el cruce de las calles Artesanal y Espacial, en la colonia Barrio de las Industrias, en Ciudad Solidaridad, en Nuevo León.

En la indagatoria para ubicar el cuerpo de la joven participaron integrantes de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, así como agentes de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas.

