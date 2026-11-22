Este domingo, desde la Basílica de Guadalupe quedó inaugurado el año jubilar por la resistencia cristera concedido a México por el Papa León XIV al cumplirse cien años de que miles de mexicanos - laicos y religiosos - expresaron su rechazo hacia las leyes anticlericales del gobierno del entonces presidente, Plutarco Elías Calles.

La ceremonia religiosa estuvo encabezada por el arzobispo primado de México, cardenal Carlos Aguiar Retes, quien destacó el papel de los mártires mexicanos en la defensa de la libertad religiosa en el país.

Nos disponemos a celebrar un año jubilar que nos permita ser memoria agradecida del testimonio tantos hombres y mujeres que en medio de la persecución religiosa permanecieron fieles a Jesucristo y a su iglesia; la conmemoración quiere ser ante todo, una oportunidad para renovar y enardecer nuestra fe, fortalecer nuestro espíritu hacia la libertad religiosa como derecho inalienable y reconocer que el testimonio de nuestros mártires sigue siendo una luz que ilumina la vida y misión de la iglesia en nuestra patria", explicó.

En la misa presidida por Aguiar Retes estuvo presente Shannon Bell Sprenger, subsecretaria adjunta del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América junto con su familia.

Horas previas a la misa, el editorial del medio católico Desde la Fe recordó que ejercer y manifestar la fe en nuestro país no siempre ha sido fácil, pues hace cien años salir de casa para ir a escuchar misa se convirtió en una actividad de riesgo frente a la entrada en vigor de la llamada Ley Calles.

Dicha ley limitaba - entre otras prohibiciones - el culto público, impedía celebraciones religiosas fuera de los templos, ordenaba expulsar a los sacerdotes de origen extranjero y obligaba a que todos los sacerdotes que podían ejercer el ministerio en el país fueran mexicanos y se registraran ante la autoridad civil.

En estas condiciones, la postura católica reconoció el papel de las mujeres y las familias mexicanas en la defensa de su fe.

Hubo mujeres que transmitieron la fe a sus hijos y familias que se organizaron para que sus comunidades pudieran seguir rezando juntas. Al recordar lo que les costó vivir de acuerdo con sus convicciones, los obispos nos dejan la tarea de defender que cualquier persona pueda manifestar su fe sin miedo a que por ello se le cierre una puerta".

La reflexión estimó que el artículo 24 constitucional en donde se reconoce el derecho a la libertad de conciencia y de religión obliga a los gobiernos y a las autoridades a garantizarlos y en el caso de los creyentes, ambas libertades no se quedan solo al interior de un templo, sino que las personas tienen todo el derecho de "transmitir la fe a sus hijos, manifestarla en público y participar en la vida del país desde sus convicciones, sin temor a que se le discrimine por lo que cree".

De ahí que; por ejemplo, si una persona comparte con sus compañeros de trabajo que acudió en compañía de su familia a una peregrinación "debería de poder contarlo con la misma naturalidad con que sus compañeros hablan de su fin de semana, sin calcular primero quién podría burlarse o si su jefe empezará a mirarla de otra manera", describió la publicación.

De forma similar, la iglesia católica indicó el respeto que se tiene que mostrar ante quienes optan por guardar silencio cuando se les invita a rezar.

En esa situación, las personas merecen la misma tranquilidad y "a los católicos nos corresponde defender esa libertad también cuando quien necesita ejercerla cree algo distinto o ha decidido no creer".

A manera de resumen, el editorial subrayó que la fe de una persona sale a la calle con ella y se encuentra con Jesús frente a los hambrientos, los enfermos y los presos.