Luis Carlos Ugalde advierte que Trump podría endurecer la presión sobre México

La relación entre México y Estados Unidos seguirá marcada por la incertidumbre, independientemente del resultado de las elecciones intermedias estadounidenses, advirtió Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Ugalde señaló que una eventual derrota republicana en el Congreso podría llevar al presidente Donald Trump a adoptar una postura más agresiva para evitar proyectar debilidad, con posibles repercusiones para México en materia de seguridad y comercio.Ugalde prevé mayor presión de Trump en seguridad

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El especialista consideró que, si los republicanos pierden el control de la Cámara de Representantes y posiblemente del Senado, Trump podría endurecer su discurso y sus acciones.

Eso lo va a volver un presidente más envalentonado, curiosamente, es decir, un presidente más agresivo que va a doblar la apuesta, que va a evitar parecer débil y eso lo va a llevar a problemas políticos internos muy fuertes”.

Para México, Ugalde anticipó que la presión estadounidense podría aumentar en temas de tráfico de drogas y de políticos vinculados al crimen organizado.

Explicó que existe un consenso bipartidista en Washington sobre el combate a los cárteles, por lo que consideró que el resultado electoral no reducirá la exigencia de Estados Unidos hacia México.Incertidumbre comercial continuará pese a una renovación del T-MEC

AFP

En materia económica, Ugalde se mostró moderadamente optimista sobre la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque advirtió que la incertidumbre persistirá.

“La presión va a seguir, la incertidumbre va a seguir, aunque se renovara el T-MEC, Trump en cualquier momento puede meter reversa o puede poner pausa o puede aumentar los aranceles”.

El director de Integralia señaló que los mercados y las empresas ya han asumido parte de esa volatilidad y estimó que México podría experimentar mayor estabilidad hasta 2029, cuando concluya el actual mandato presidencial estadounidense.Ugalde considera que la etapa más difícil en migración ya pasó

Sobre migración, el especialista afirmó que la etapa más complicada ya habría quedado atrás, debido a que los encuentros en la frontera estadounidense han caído de manera pronunciada.

Donald Trump AFP

Ugalde sostuvo que las elecciones intermedias tendrán un impacto importante en el futuro político de Trump y en su política internacional, pero no modificarán significativamente la relación con México.Diferencias entre demócratas y republicanos no garantizan menor presión

Ugalde explicó que la percepción favorable hacia los demócratas en México está relacionada, en parte, con la imagen de Trump y con la postura históricamente más tolerante de ese partido en materia migratoria.

Sin embargo, advirtió que en comercio y combate al narcotráfico existen coincidencias importantes entre ambos partidos, por lo que un cambio en el control del Congreso no necesariamente implicará una reducción de las presiones sobre México.