Caen tres por asesinato de alumno de la normal rural El Mexe

Casi dos meses después del hallazgo sin vida de un estudiante de la Normal Rural Luis Villarreal, de El Mexe, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) informó la detención de tres hombres señalados como probables responsables del homicidio.

El alumno fue localizado muerto el pasado 7 de septiembre en un camino de terracería del municipio de Francisco I. Madero. Desde entonces, el Ministerio Público inició las investigaciones para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

Fue hasta este 3 de noviembre cuando la dependencia dio a conocer que, como resultado de las indagatorias realizadas, junto con la Agencia de Investigación Criminal, obtuvo órdenes de aprehensión contra tres hombres identificados con las iniciales E. H. L. A., C. O. V. G. y F. R. P.

Los mandamientos judiciales fueron cumplimentados por agentes de la División de Investigación y los detenidos fueron presentados ante un juez de control, quien determinó vincularlos a proceso por homicidio calificado.

A los tres imputados les fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de establecerse un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La detención se concretó casi ocho semanas después del hallazgo del cuerpo del estudiante, sin que la PGJEH informara sobre el posible móvil del homicidio.