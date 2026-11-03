Decomisan armas de fuego, equipo táctico y drogas en inmueble de Temixco, Morelos

Elementos del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Fiscalía Regional Metropolitana ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Ajonjolinar, en el municipio de Temixco, Morelos, aparentemente utilizado para el acopio de armas y actividades relacionadas con el narcomenudeo.

Al contar con el mandamiento judicial, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) adscrito al COE planeó y ejecutó el operativo que contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), quienes ingresaron a la vivienda.

Ahí, agentes hallaron un arma de fuego larga y otra corta, ambas abastecidas, celulares, dosis de material sólido cristalino droga tipo “cristal”, vegetal verde seco característico a marihuana y básculas grameras.

Así como cascos, chalecos, chamarras, camisolas, pantalones y otros artículos de equipamiento táctico, cartuchos percutidos y motocicletas que fueron aseguradas.

La Fiscalía General del Estado de Morelos ratifica su compromiso de trabajar en coordinación con autoridades estatales y federales, impulsando así un ambiente de paz y seguridad para las y los morelenses.

Vinculan a extorsionador

Por la probable comisión del delito de extorsión agravada en perjuicio de una víctima, la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Jesús Alfredo “N”, en hechos delictivos suscitados en el municipio de Cuautla.

Al celebrarse la audiencia, el juez decidió vincular a proceso al hombre y ordenó prisión preventiva como medida cautelar.

Además, concedió tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Como resultado del combate a la extorsión, la FIDAI obtuvo elementos para comprobar ante la autoridad judicial que Jesús Alfredo “N” presuntamente participó de manera activa para intimidar a través de mensajes manuscritos y coaccionar a una víctima para que le entregara una cuota de dinero a cambio de su seguridad y la de su familia.