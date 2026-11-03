El FBI arresta a hombre acusado de enviar cartas con polvo blanco a funcionarios electorales en EU

El FBI arrestó a Robin Martin, un hombre de Oklahoma City, acusado de enviar cientos de cartas con un polvo blanco a oficinas electorales, funcionarios públicos y otras instituciones en distintos puntos de Estados Unidos, antes de las elecciones de 2024 y 2026.

De acuerdo con un documento publicado por las autoridades, los investigadores relacionan más de 700 envíos postales con un mismo remitente. Los paquetes estaban dirigidos a funcionarios electorales, integrantes del Congreso, encuestadores, medios de comunicación y agentes federales.

Los análisis realizados hasta ahora determinaron que el polvo blanco era harina o levadura y no representaba un peligro. Sin embargo, el FBI señaló que no todas las cartas han sido examinadas exhaustivamente.

Martin fue detenido el lunes y estaba previsto que compareciera el martes ante un tribunal federal en Oklahoma City. Los registros judiciales disponibles no identificaban a un abogado que pudiera pronunciarse en su representación.

Una investigación que comenzó en 2024

Según la declaración jurada del agente del FBI David Cole, la investigación se remonta a 2024, cuando funcionarios electorales de distintos estados denunciaron haber recibido sobres con una sustancia blanca y una carta de tres páginas en la que el remitente declaraba la guerra.

Los envíos tenían como dirección de retorno: “USTEA, Ejército de Eliminación de Traidores de los Estados Unidos, Takoma Park, MD”.

Entre los mensajes incluidos en las cartas de 2024 y 2026 figuraba una advertencia sobre posibles arrestos por traición, acompañada de la frase “¡o algo peor!”.

El mes pasado, las autoridades federales informaron que investigaban el envío de cartas con sustancias sospechosas a oficinas electorales y del Congreso en diferentes partes del país. En ese momento, recomendaron a los destinatarios tratar los paquetes como potencialmente peligrosos.

En octubre, los envíos provocaron la evacuación de oficinas electorales en Luisiana y Oklahoma. Además, autoridades de distintos estados, desde Idaho hasta Florida, reportaron haber recibido cartas o que el Servicio Postal había interceptado algunos de los paquetes.