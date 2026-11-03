Decomisan pipa con más de 54 mil litros de presunto huachicol en Guanajuato

Autoridades de Guanajuato incautaron un tractocamión con doble pipa cargada con supuesto combustible robado en una carretera del municipio de Pénjamo.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que sus elementos policiacos, en coordinación con el Ejército Mexicano, detuvieron la pipa de doble remolque con más de 54 mil litros de combustible, cuyo origen no pudo acreditarse legalmente.

Como el conductor no logró presentar los documentos pertinentes, fue detenido. El Gobierno del estado de Guanajuato informó que tanto el chofer como la unidad y el combustible decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones.

Cabe recordar que apenas el pasado 17 de septiembre, las autoridades difundieron que habían dado el “mayor golpe en la historia del huachicol”, cuando ingresaron a las instalaciones de la empresa Gas Natural del Noroeste. Sin embargo, la intervención fue un error.