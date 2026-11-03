Agencia de seguridad electoral de EU no ofrecerá ruedas de prensa hoy; Trump le recortó presupuesto

La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de Estados Unidos (CISA) canceló la conferencia de prensa que tenía prevista para este martes, día de las elecciones, informó un portavoz de la institución a NBC News.

La decisión representa un cambio respecto a procesos electorales anteriores, ya que la dependencia había organizado llamadas informativas con periodistas durante todas las elecciones presidenciales y de medio mandato desde 2017, cuando el gobierno de Barack Obama incorporó los comicios a la lista de infraestructuras críticas del país.

CISA tiene entre sus responsabilidades proteger las instalaciones y sistemas estadounidenses frente a amenazas físicas y cibernéticas, incluida la infraestructura relacionada con los procesos electorales.

Recortes a la seguridad electoral

La cancelación ocurre después de que el segundo gobierno de Donald Trump redujera el personal y el financiamiento de los programas de CISA destinados a proteger las elecciones durante el año pasado.

Bajo la dirección del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la agencia ha retomado algunas de esas iniciativas. Sin embargo, autoridades de distintos estados han señalado que los cambios se implementaron demasiado tarde para resultar útiles de cara a las elecciones de medio mandato de 2026.

Pese a la cancelación de la conferencia, un portavoz de la agencia afirmó que la institución mantiene sus capacidades para responder a posibles ataques contra la seguridad nacional.

En declaraciones a NBC News, aseguró que CISA cuenta con especialistas, herramientas y tecnología para enfrentar amenazas cibernéticas, y sostuvo que bajo la administración Trump la dependencia se encuentra más fortalecida que nunca.