¡Tranquilos! La mochila de emergencia no tiene relación con posibles desastres

La recomendación para integrar una “Mochila de Emergencia” forma parte de una campaña permanente prevención y no tiene relación con alertas de posibles desastres, difundidos en otros países, a través de redes sociales, informó este martes la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

El organismo, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que se busca fomentar entre las familias una medida de protección ante la ocurrencia de fenómenos naturales o de origen humano.

El objetivo central de estas recomendaciones es brindar a la ciudadanía herramientas prácticas para la vida cotidiana y la tranquilidad del hogar, por lo que su difusión forma parte del trabajo permanente de orientación preventiva y no responde a la ocurrencia inminente de un desastre, ni guarda relación con avisos o tendencias de otros países”, destacó la CNPC.

Se indicó que la “Mochila de Emergencia” es kit que debe contar con artículos básicos que le permitan, a los integrantes de una familia y a las personas, a estar preparados para responder ante una situación de riesgo o desastre natural, como un sismo, inundación, incendio o huracán.

Su objetivo es contar con lo indispensable para atender las necesidades básicas, mientras llegan los servicios de apoyo o se restablecen las condiciones de seguridad”, explicó la CNPC.

Se rechazó que esta recomendación tenga relación con acciones viralizadas en redes sociales, sobre especulaciones de posibles desastres o alertas.