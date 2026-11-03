¡Tranquilos! La mochila de emergencia no tiene relación con posibles desastres
La Coordinación Nacional de Protección Civil aclara que la recomendación para integrar una “Mochila de Emergencia” forma parte de una campaña permanente prevención
La recomendación para integrar una “Mochila de Emergencia” forma parte de una campaña permanente prevención y no tiene relación con alertas de posibles desastres, difundidos en otros países, a través de redes sociales, informó este martes la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).
El organismo, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que se busca fomentar entre las familias una medida de protección ante la ocurrencia de fenómenos naturales o de origen humano.
El objetivo central de estas recomendaciones es brindar a la ciudadanía herramientas prácticas para la vida cotidiana y la tranquilidad del hogar, por lo que su difusión forma parte del trabajo permanente de orientación preventiva y no responde a la ocurrencia inminente de un desastre, ni guarda relación con avisos o tendencias de otros países”, destacó la CNPC.
Se indicó que la “Mochila de Emergencia” es kit que debe contar con artículos básicos que le permitan, a los integrantes de una familia y a las personas, a estar preparados para responder ante una situación de riesgo o desastre natural, como un sismo, inundación, incendio o huracán.
Su objetivo es contar con lo indispensable para atender las necesidades básicas, mientras llegan los servicios de apoyo o se restablecen las condiciones de seguridad”, explicó la CNPC.
Se rechazó que esta recomendación tenga relación con acciones viralizadas en redes sociales, sobre especulaciones de posibles desastres o alertas.