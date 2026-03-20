Tren se descarrila en Colima, 22 vagones colapsados y tres personas heridas

Durante la madrugada de este viernes se registró un descarrilamiento de tren en las inmediaciones de la comunidad de Cuyutlán, municipio de Armería, en dirección a Colima. El incidente ocurrió aproximadamente a un kilómetro del crucero de la carretera que conecta con la localidad, donde dos locomotoras y 22 vagones cargados con pellet se salieron de las vías, provocando un incendio en ambas máquinas.

El fuego fue controlado por personal de la Unidad Municipal de Protección Civil de Armería, quienes también brindaron atención médica a tres personas lesionadas, todas integrantes de la conducción del tren. Las autoridades confirmaron que las heridas fueron leves y que los afectados se encuentran fuera de peligro.

El incendio generado por el descarrilamiento fue sofocado en cuestión de horas, evitando que se propagara hacia zonas cercanas. El operativo incluyó la participación de brigadas locales y personal especializado en emergencias ferroviarias. La rápida intervención permitió que el siniestro quedara bajo control sin mayores consecuencias para la población.

A pesar de la magnitud del accidente, las autoridades informaron que no hubo afectaciones a la vialidad ni fue necesaria la evacuación de los habitantes de Cuyutlán. El tránsito en la carretera cercana se mantuvo abierto y no se reportaron daños en viviendas o instalaciones de la zona.

Actualmente, personal de la empresa ferroviaria trabaja en el retiro de los vagones descarrilados y de las locomotoras afectadas. Las labores incluyen el despeje de las vías y la evaluación de los daños estructurales para determinar el tiempo que tomará restablecer la operación normal en el tramo.