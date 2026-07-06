Gabinete de Seguridad confirma tres detenidos por agresión a personal naval en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad confirmó la detención de tres presuntos responsables de la agresión contra personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), en la que murió un elemento de la dependencia y otros tres resultaron lesionados, en la comunidad de San Marcos, municipio de Mazatlán, Sinaloa.

La agresión ocurrió el pasado 3 de julio, cuando el personal naval fue atacado con artefactos explosivos improvisados mientras realizaba labores de sondeo y monitoreo en ríos y presas, como parte de las acciones preventivas para identificar posibles incrementos súbitos en los niveles del agua y alertar oportunamente a la población.

Se informó que los elementos heridos reciben atención médica. Dos de ellos se encuentran fuera de peligro y uno permanece en estado grave.

Como parte de la respuesta, y con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se implementaron acciones para reforzar la seguridad en la región.

Durante este operativo se registró un nuevo enfrentamiento en el municipio de El Rosario, con un saldo de 10 presuntos agresores muertos, además de la detención de tres hombres presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa, a quienes se les aseguraron armas, municiones y equipo táctico.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, informó el Gabinete de Seguridad.

La Marina, a través de la Armada de México, expresó su solidaridad con los familiares, compañeros de armas y seres queridos del elemento naval fallecido en el cumplimiento de su deber, y les manifestó sus condolencias y el reconocimiento institucional por su entrega, valor y compromiso al servicio de la nación.