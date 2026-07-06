Se registra nuevo derrame de combustóleo en Pachuca, Hidalgo

Una intensa movilización del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y corporaciones de Protección Civil se registró este lunes tras el derrame de combustóleo ocasionado por una toma clandestina ubicada al interior de un predio bardeado, junto a la carretera Pachuca–Ciudad Sahagún en el estado de Hidalgo.

El incidente obligó a establecer un amplio perímetro de seguridad en las inmediaciones del Rastro Municipal, donde las autoridades restringieron el tránsito vehicular y peatonal para permitir las maniobras de control del hidrocarburo y reducir riesgos para la población.

Especialistas de Pemex trabajan en la contención de la fuga, mientras elementos militares y de la Guardia Nacional resguardan la zona para evitar el ingreso de personas.

En los alrededores persiste un fuerte olor a combustóleo, lo que mantiene en alerta a vecinos y automovilistas.

Se trata del segundo derrame de combustible registrado en menos de una semana en la zona metropolitana de Pachuca. El anterior ocurrió en la comunidad de San Juan Tizahuapan en el municipio de Epazoyucan.

Hasta el momento las autoridades no reportan personas lesionadas ni evacuaciones; sin embargo, el operativo permanece activo mientras se realizan las investigaciones para determinar las circunstancias en que fue habilitada la toma clandestina y controlar por completo la fuga.