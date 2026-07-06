Ayudan a solventar los gastos de transporte para garantizar el acceso a la educación

Como parte de las acciones estratégicas para combatir el abandono escolar y garantizar el derecho a la educación, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, dio a conocer que más de 55 mil estudiantes de nivel Superior en Michoacán serán beneficiarios con la nueva Beca Gertrudis Bocanegra.

Al acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la entrega de tarjetas del programa en el municipio de Pátzcuaro, destacó que esta beca forma parte de las acciones estratégicas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, al atender una de las principales causas de abandono escolar y ampliar las oportunidades para que las y los universitarios continúen su formación profesional.

De acuerdo con lo detallado por el titular de la SEP, los universitarios adscritos al programa recibirán un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales. Este recurso está diseñado específicamente para que los jóvenes puedan solventar los gastos de traslado hacia sus centros de estudio, eliminando una de las principales barreras económicas que propician la deserción escolar.

"Esta beca refleja el compromiso del gobierno federal con una educación pública incluyente, equitativa y de calidad, colocando a las y los estudiantes en el centro de la política educativa", afirmó Delgado Carrillo.

El secretario subrayó que este esfuerzo busca resarcir el tejido social y atender las causas estructurales de la desigualdad mediante el impulso al desarrollo social y el bienestar de la juventud.

Asimismo, señaló que más de 305 mil alumnas y alumnos de educación primaria en la entidad serán beneficiados con la Beca de Apoyo para Útiles y Uniformes Rita Cetina, mediante un apoyo anual de 2 mil 500 pesos, que contribuirá a fortalecer la economía familiar y a que las y los estudiantes cuenten con los materiales necesarios para su aprendizaje.

Durante el encuentro con la comunidad estudiantil, madres y padres de familia, se reiteró la postura de la administración federal de consolidar la educación pública como un derecho fundamental.

Finalmente, Mario Delgado aseguró que la SEP mantendrá una estrecha coordinación con las administraciones estatales para asegurar que ningún estudiante se vea obligado a abandonar sus metas profesionales debido a su situación económica.