Nueva etapa de la 4T: Beatriz Mojica llama a profundizar el cambio desde guerrero

Durante la Asamblea en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, la consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, aseguró que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México ha entrado en una nueva fase de la Cuarta Transformación. Esta etapa, explicó, se caracteriza por el fortalecimiento de las políticas de bienestar y la ampliación de los derechos sociales fundamentales para las familias mexicanas.

Ante militantes y simpatizantes de la región Norte de la entidad, Mojica Morga destacó el papel histórico que ha desempeñado Guerrero en las grandes gestas del país, afirmando que hoy el estado acompaña con firmeza el proyecto de nación que encabeza la primera mujer presidenta de México. Sostuvo que el movimiento iniciado hace casi ocho años se consolida actualmente mediante la creación de una nueva generación de programas sociales enfocados en sectores que históricamente habían sido excluidos.

"El proyecto de transformación no solo se mantiene, sino que se fortalece con la administración de Claudia Sheinbaum para disminuir las desigualdades", afirmó la morenista Beatriz Mojica.

En su intervención, la legisladora resaltó el impacto de las nuevas acciones de gobierno, entre las que ponderó la implementación de la pensión universal para mujeres de 60 años, la edificación de centros de cuidado infantil y el lanzamiento del programa nacional de vivienda como pilares para generar mayores oportunidades de desarrollo. Asimismo, hizo un llamado enérgico a preservar la unidad dentro del movimiento y remarcó la importancia de conducir los procesos internos de Morena con responsabilidad y apego irrestricto a la voluntad de la ciudadanía.

Al encuentro político asistieron liderazgos clave del partido en la entidad, entre ellos el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, y la presidenta municipal con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, además de diversos cuadros dirigentes, militantes y simpatizantes de la región.