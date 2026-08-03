Impulsa Plan Lázaro Cárdenas del Río, desarrollo integral de comunidades en Guerrero: Marisol Bazán Fernández

Con el Plan Lázaro Cárdenas del Río, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se impulsa el desarrollo de las comunidades indígenas de la Cuenca del Río Balsas en Guerrero.

Así lo consideró la Diputada Local por el IV Distrito de Acapulco, Marisol Bazán Fernández, al asegurar que el Plan inspirado en el legado del presidente Lázaro Cárdenas del Río, garantizará “un desarrollo integral, en materia de derechos humanos, equidad, inclusión, salud, educación, infraestructura y vivienda, para las comunidades beneficiadas”.

Bazán Fernández, detalló que el Plan contempla la construcción, pavimentación y modernización de caminos rurales y carreteras, para una mejor conectividad entre las regiones más apartadas de La Montaña y La Costa de Guerrero, además de ampliar y mejorar escuelas e instalar centros de salud y atención médica.

Asimismo, la Diputada Local por Acapulco, manifestó que en materia de Bienestar Social, las acciones contempladas en el Plan, están enfocadas en dotar de agua potable, mejor calidad de vivienda y apoyo directo a proyectos productivos locales y artesanales de las comunidades asentadas en la Cuenca del Balsas.

La legisladora recordó que el Plan también beneficiará a la región del Balsas que contempla los estados de Oaxaca, Michoacán, Puebla, Morelos y el Estado de México.

Para Bazán Fernández, dichas “políticas públicas, son una muestra de que la izquierda humanista que gobierna México, desde la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta Morena, sus militantes y representantes populares, tienen un amor profundo por el pueblo y por México”.

La también dirigente social, aseguró que una prueba más del humanismo mexicano, impulsado desde la Cuarta Transformación, son los programas sociales que ha fortalecido la administración federal, como la pensión universal a adultos mayores, a personas con discapacidad, las becas escolares, entre otros más, que benefician a millones de mexicanos.