En el Día Mundial del Perro, Semar reconoce labor de binomios caninos
Este 21 de julio, la Secretaría de Marina destacó el trabajo de sus binomios caninos, cuyos integrantes participan en operaciones de búsqueda, rescate y apoyo a la seguridad.
En el Día Mundial del Perro, conmemorado este 21 de julio, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) destacó el trabajo de sus binomios caninos, cuyos integrantes participan en operaciones de búsqueda, rescate y apoyo a la seguridad.
Estos equipos se encuentran conformados por un manejador y un ejemplar entrenado para actuar en escenarios de alta complejidad. Su preparación se basa en la disciplina, la coordinación y la confianza desarrollada durante extensas jornadas de adiestramiento.
La institución naval cuenta actualmente con 24 perros operativos, especializados en la localización y rescate de personas, así como en la detección de explosivos y narcóticos.
Los ejemplares son preparados desde temprana edad para responder con rapidez y precisión en situaciones de emergencia, particularmente durante las primeras horas posteriores a un desastre, cuando el tiempo puede resultar determinante para encontrar sobrevivientes.
La Marina utiliza principalmente perros de la raza Pastor Belga Malinois, debido a su inteligencia, resistencia, agilidad y capacidad de aprendizaje. Estas características les permiten desenvolverse en terrenos de difícil acceso y soportar jornadas prolongadas de trabajo.
Durante los operativos, los caninos portan equipo de protección adaptado a las condiciones del terreno, entre el que se encuentran gafas, botas y arneses de descenso. Estos implementos reducen los riesgos de lesiones en estructuras colapsadas, zonas accidentadas y otros entornos peligrosos.
Su desarrollado sentido del olfato, combinado con el entrenamiento constante, permite a los binomios localizar personas, sustancias y objetos en periodos reducidos. Por ello, se han convertido en un recurso estratégico dentro de las tareas de auxilio y seguridad realizadas por la institución naval.