En el Día Mundial del Perro, Semar reconoce labor de binomios caninos

En el Día Mundial del Perro, conmemorado este 21 de julio, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) destacó el trabajo de sus binomios caninos, cuyos integrantes participan en operaciones de búsqueda, rescate y apoyo a la seguridad.

Estos equipos se encuentran conformados por un manejador y un ejemplar entrenado para actuar en escenarios de alta complejidad. Su preparación se basa en la disciplina, la coordinación y la confianza desarrollada durante extensas jornadas de adiestramiento.

La institución naval cuenta actualmente con 24 perros operativos, especializados en la localización y rescate de personas, así como en la detección de explosivos y narcóticos.

Los ejemplares son preparados desde temprana edad para responder con rapidez y precisión en situaciones de emergencia, particularmente durante las primeras horas posteriores a un desastre, cuando el tiempo puede resultar determinante para encontrar sobrevivientes.

Su preparación se basa en la disciplina, la coordinación y la confianza desarrollada durante extensas jornadas de adiestramiento. Cortesía

La Marina utiliza principalmente perros de la raza Pastor Belga Malinois, debido a su inteligencia, resistencia, agilidad y capacidad de aprendizaje. Estas características les permiten desenvolverse en terrenos de difícil acceso y soportar jornadas prolongadas de trabajo.

Durante los operativos, los caninos portan equipo de protección adaptado a las condiciones del terreno, entre el que se encuentran gafas, botas y arneses de descenso. Estos implementos reducen los riesgos de lesiones en estructuras colapsadas, zonas accidentadas y otros entornos peligrosos.

Su desarrollado sentido del olfato, combinado con el entrenamiento constante, permite a los binomios localizar personas, sustancias y objetos en periodos reducidos. Por ello, se han convertido en un recurso estratégico dentro de las tareas de auxilio y seguridad realizadas por la institución naval.