Tras críticas en redes, Senado frena en seco viajes internacionales de legisladores

Después de la crítica reflejada en redes sociales por viajes en clase premier y el pago inédito de viáticos a empleados administrativos de la presidencia, el Senado cortó los viajes internacionales de los senadores, al grado que de junio a diciembre de 2025 reportó cero salidas internacionales de senadores, mientras que entre enero y marzo de este año dio cuenta de cinco viajes de ocho senadores.

La relación de viáticos para viajes internacionales deja ver que desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de marzo de 2026, el Senado erogó un total de 5 millones 756 mil 178.58 pesos para que 55 senadores participaran en 42 eventos internacionales.

De ellos, 394 mil 478.55 pesos correspondieron a seis viajes realizados por cinco senadores entre septiembre y diciembre de 2024; 4 millones 843 mil 273.74 pesos corresponden a la participación de 42 senadores, seis prestadores de servicio y una empleada de confianza en 31 eventos fuera del país, y 518 mil 426.29 pesos corresponden al viaje de ocho senadores a cinco eventos internacionales entre enero y marzo de este año.

Excélsior/Especial

Los viáticos más altos de la legislatura

Hasta el momento, todavía cuatro senadores han recibido los montos de viáticos más altos, como lo informó Excélsior en su momento.

En abril de 2025, para ir a Uzbekistán, el Senado le dio a la morenista Cynthia López Castro 185 mil 394.32 pesos; de ellos, 111 mil fueron para el boleto de avión y 74 mil 394.32 pesos para viáticos.

A Marko Cortés le dio 159 mil 606.48 pesos para ir a Bruselas; de ellos, 99 mil 447 fueron para el boleto de avión y 60 mil 159.48 para viáticos.

A Geovanna Bañuelos le financió 148 mil 961.06 pesos también para ir a Bruselas; de ese total, 78 mil 775 pesos fueron para el boleto de avión y 70 mil 186.06 pesos para viáticos.

Y a Sasil de León le dio 138 mil 186.06 pesos; de ellos, 113 mil 677 pesos fueron para el boleto de avión en viaje redondo para Bruselas y 70 mil 186.06 pesos de viáticos; además, le dio 103 mil 952.21 pesos para ir a Estrasburgo, Francia; de ellos, 44 mil 355 fueron para el boleto de avión y 59 mil 597.21 para viáticos.

Respecto al reporte del primer trimestre de este 2026, el viaje que hicieron el morenista Homero Davis y el panista Marko Cortés a Estrasburgo, Francia, como delegación permanente del Senado mexicano ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del 26 al 30 de enero, costó 208 mil 345.97 pesos.

Ya en el pasado, el Senado había cancelado los viajes por la pandemia de covid-19, pero en esta ocasión fue una decisión de la Junta de Coordinación Política cuando todavía la presidía Adán Augusto López Hernández. Ya ni el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat, viaja para participar en los foros internacionales a los que es invitado.

El gasto en el personal administrativo

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) muestra que el Senado reportó que en el tercer trimestre de 2025 pagó dos viajes internacionales a empleados administrativos.

Uno fue David Villanueva Aragón, a quien identifica como “asesor” de la Mesa Directiva cuando fue presidida por Gerardo Fernández Noroña, a quien le dieron 103 mil 388.01 pesos de viáticos para acudir, del 25 de julio al 1 de agosto de 2025, a Ginebra, Suiza, como “apoyo técnico legislativo, así como logística para la participación del evento”, que se trató de la Sexta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos; él regresó al Senado 13 mil 371.57 pesos.

En una búsqueda en los reportes de viajes internacionales que presentan los senadores y se publican en la Gaceta del Senado no fue posible encontrar el informe de algún senador que haya participado en esa Sexta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos.

Ya en el segundo trimestre de 2025, el Senado había reportado que a otro colaborador de Gerardo Fernández Noroña, de nombre Emiliano González González, le entregó 103 mil 35.55 pesos para acudir a la Segunda Conferencia Parlamentaria sobre Diálogo Interreligioso, realizada en Roma, Italia, del 19 al 21 de junio de 2025, a la que asistió Fernández Noroña. Emiliano González regresó al Senado 13 mil 371.57 pesos.

Contraste en los montos de viáticos

Las cantidades de dinero que el Senado entregó de viáticos a los colaboradores de Gerardo Fernández Noroña contrastan con los viáticos que entregó a otros empleados administrativos, como a Frida Alejandra González Jordan, del área de Servicios Parlamentarios, a quien le dio 20 mil 838.56 pesos para viajar a Cartagena de Indias, Colombia; ella regresó 3 mil 355.12 pesos.

Y a Edith Yolanda Martínez López, quien es del equipo de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que preside Alejandro Murat, le dio 83 mil 384.45 pesos para acompañarlo a Estrasburgo, Francia, del 26 al 31 de enero de 2025, de los cuales regresó 8 mil 824.46 pesos.

Para ir con él a Bruselas, Bélgica, también del 30 al 31 de enero de 2025, recibió 42 mil 850.45 pesos; regresó al Senado 12 mil 698 pesos. Para acompañarlo a Washington, del 20 al 22 de mayo de 2025, le dio 52 mil 12 pesos; ella regresó 6 mil 275.04 pesos y para ir con él otra vez a Washington, del 4 al 6 de junio de 2026, le dio 32 mil 379.64 pesos, de los cuales ella regresó 3 mil 295.59 pesos.