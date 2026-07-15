Caso Mayo Zambada: “Envío del piloto a EU fue decisión colegiada”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la decisión de enviar a Estados Unidos a Mario Alberto Núñez, alias El Jando —el piloto que trasladó a Ismael El Mayo Zambada a territorio estadunidense—, formó parte de las entregas de delincuentes que realiza el Gobierno de México debido al alto perfil de daño que representaban para el país.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la seguridad federal fue cuestionado sobre esta determinación colegiada. Los cuestionamientos insistieron en por qué México entregó a un testigo clave para esclarecer si existió una violación a la soberanía nacional en el traslado de Zambada.

–Pero si tiene un valor estratégico para un caso como este, donde se presume una violación de soberanía, ¿no pesaría más ese criterio como para que permaneciera en manos de las autoridades mexicanas?”, se le cuestionó en la rueda de prensa.

–Lo que buscamos es sacar a la gente que genera violencia en nuestro país. O sea, si en este caso eran solicitados por Estados Unidos y también había un proceso de extradición, se valoró que se pudiera realizar, respondió García Harfuch.

El funcionario federal argumentó que el detenido forma parte de una serie de entregas de generadores de violencia que “hacían muchísimo más daño aquí en México que en ningún otro lado”. Sostuvo, además, que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de detallar el estatus y las condiciones de la detención de El Jando, al tiempo que reconoció que la resolución fue tomada de manera colegiada en el seno del Consejo de Seguridad Nacional.

Sheinbaum afirma que EU no ha presentado pruebas contra Rocha Moya

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de que sea la propia FGR la que dé a conocer toda la información sobre los pormenores del arresto del piloto para que, una vez públicos dichos datos, el gobierno de la República pueda emitir un pronunciamiento más amplio.

Durante el mismo encuentro con los medios, la mandataria fue consultada sobre la situación legal del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al respecto, reiteró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos aún no ha presentado pruebas en contra de Rocha.

*mcam