Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, abandona prisión tras una semana recluido

En la tercera audiencia, la jueza Consuelo Adriana Correa Ortiz determinó cambiar las medidas cautelares al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, quien dejó la prisión ayer mismo.

Al imputado se le impuso presentarse a firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares y se le ordenó no acercarse a la víctima y a su hijo, tanto físicamente, como a través de redes sociales o llamadas telefónicas.

Defensa analiza una salida alterna al proceso

Nosotros estamos en plenitud de derecho y oportunidad para poder replantear nuevamente la salida alterna. Y, bueno, lo haremos cuando consideremos que sea el mejor momento”, dijo Víctor Solís Huitrón, abogado del exdirector de Pemex.

Al cuestionarle si era un acuerdo o una reparación económica del daño lo que plantearán a la esposa de Rodríguez Padilla, el abogado respondió que aún no han decidido.

“No lo sabemos, pero eso será un tema que lo tendrá que resolver él (su cliente), y ya tendrá oportunidad de comentarlo con nosotros en cuanto esté libre”, declaró Solís Huitrón.

La audiencia inicialmente se citó para suspender condicionalmente el proceso, a petición de la víctima María Felicia Jiménez Lavie; sin embargo, no se presentó bajo el argumento de sufrir el asedio de los medios de comunicación, por lo que pidió que se pospusiera y que la próxima sea privada y vía remota a través de medios tecnológicos.

La revisión de medidas permitió su salida del penal

La defensa aprovechó para solicitar una audiencia de revisión de las medidas cautelares y con ello se abrió la posibilidad para que el exdirector de Pemex dejara la prisión de Atlacholoaya, en la cual estuvo recluido durante siete días desde el martes 7 de julio.

Sobre la posibilidad de que Rodríguez Padilla sea reaprehendido, el abogado respondió negativamente.

“No, no, no lo sé, pero respecto a este caso absolutamente no. Al contrario, ya se decretó pues su cambio de medida cautelar. No, no sé de qué me habla, no, no”, declaró a reporteros el jurista.

La defensa del exdirector de Pemex solicitó al final de la audiencia no difundir el domicilio que ofreció para los posteriores requerimientos.

*mcam