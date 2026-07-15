La “conexión peligrosa” narcos-gobierno y “el INE igual que la FIFA”

Si alguien duda que las relaciones entre México y Estados Unidos rechinan, le sugiero que lea las afirmaciones de Terry Cole, director de la DEA, en la Primera Cumbre Antifentanilo que se desarrolla en Orlando, Florida.

Dijo textual: “Ponemos todo el peso de nuestra agencia en la lucha contra los cárteles, sus facilitadores, distribuidores, lavadores de dinero, proveedores de sustancias químicas y cualquier persona que se beneficie envenenando a ciudadanos estadunidenses. Esto incluye la peligrosa conexión entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano. Son inseparables. Y en la DEA son nuestra máxima prioridad”.

Estas palabras pegaron como patada de mula en el gobierno morenista. El Gabinete de Seguridad sacó de inmediato un comunicado en el que se lee: “Las afirmaciones realizadas (por Cole) carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales.

“Desde el inicio de la administración y hasta el 30 de junio de 2026 han sido detenidas 59 mil 582 personas, se han asegurado 31 mil 366 armas de fuego, 498 toneladas de droga, entre ellas 2 mil 363 kilogramos y 5 millones 546 mil 100 de pastillas de fentanilo, además de haberse inhabilitado 2 mil 627 laboratorios clandestinos”.

* Que un director de la DEA hable con esa crudeza de la “conexión peligrosa” del gobierno con los narcos marca un cambio de era de las relaciones entre los dos países. En el segundo mandato de Trump se señala con el dedo al vecino, sin filtros diplomáticos. Cole resume décadas de inteligencia: cárteles que operan como empresas trasnacionales, funcionarios que cobran “cuotas” o miran hacia otro lado, y un flujo de fentanilo que mata a decenas de miles de estadunidenses al año.

El mero mero de la DEA no inventa de la nada. La acusación formal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con un alcalde, un senador y un vicefiscal, por presuntos vínculos con Los Chapitos, es un hecho judicial público en Nueva York.

El director de la DEA omite, sin embargo, que se trata de un señalamiento unilateral y políticamente conveniente.

Su país es el mayor consumidor de drogas del mundo y el principal proveedor de armas a los cárteles. La demanda en EU financia la violencia mexicana. Hablar sólo de la “conexión peligrosa” del lado mexicano, sin asumir corresponsabilidad plena, suena a descarga de culpas.

Decir que “son lo mismo” ignora a miles de policías, militares y funcionarios honestos que han muerto enfrentando al narco. Es una generalización peligrosa que puede erosionar la legitimidad del Estado mexicano ante su propia población.

Cole tiene razón en lo esencial: la colusión existe y es peligrosa. Negarla por “soberanismo” sólo perpetúa el problema.

Pero su tono y generalizaciones también revelan una visión simplista que trata a México como un Estado fallido proveedor de veneno, ignorando la corresponsabilidad estadunidense y las complejidades internas.

* En el CEN del PAN nos confirman que ya habido contactos con Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y alcaldesa de Uruapan, de cara a las elecciones de gobernador que tendrán lugar en 2027 en Michoacán. Ése es uno de los cinco estados que gobierna Morena donde los herederos de Manuel Gómez Morin ven “posibilidades” de ganar el año que entra. A Michoacán se suman Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, además de mantener los cuatro estados que gobierna actualmente: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro.

En Sinaloa, por cierto, traen en la mira a Manuel Clouthier. Nos dicen también que alrededor de 12 mil personas se han inscrito como aspirantes a un cargo de elección popular, por medio de la aplicación del PAN.

Son cifras de la Secretaría de Fortalecimiento de Acción Nacional. Por instrucciones del jefe nacional, Jorge Romero, se hace una revisión, uno por uno, a los aspirantes que se inscribieron. Entre éstos hay ciudadanos, pero también muchos militantes que ya no estaban en activo: alcaldes, diputados, regidores, “que se sentían abandonados”.

* “El INE ya está como la FIFA. Simula las reglas, se las aplica a sus amigos de una manera y a sus enemigos de otra. El problema es que aquí no hay VAR”, nos dice la diputada de MC, Laura Ballesteros. La legisladora naranja se refiere al silencio de la autoridad electoral frente a los actos de anticipados de campaña que realizan no sólo los aspirantes a gobernador de Morena, sino los defensores de México (PRI) o los defensores de la Patria, la Familia y la Libertad (PAN).

¿Cómo puedes exigir a un gobierno que no sea corrupto, si está siendo corrupto para llegar, si está quebrando la ley y haciendo lo que se le da la gana y recibiendo dinero de quien sea? Pregunta. Y anuncia que presentará, en la sesión de la Comisión Permanente, un exhorto para que se activen las sanciones por actos anticipados de campaña.