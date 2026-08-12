Tras arrestos en Europa, EU sostiene que el alcance global del CJNG es su mayor debilidad

El embajador estadunidense en México, Ronald Johnson, opinó el miércoles que la expansión del CJNG deja expuesta a esa organización delictiva.

Al hablar de cuatro operadores del cartel detenidos, quienes intercambiaban armas de fuego pesadas y explosivos checos por drogas, el diplomático declaró que el alcance internacional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es su propia vulnerabilidad.

El Departamento de Justicia informó la víspera que los cuatro detenidos —dos en Estados Unidos y dos en la República Checa— enfrentan cargos por narcoterrorismo, entre otros.

“Estos cargos envían un mensaje claro al CJNG y a otras organizaciones narcoterroristas: que dondequiera que operen, los perseguiremos”, dijo el embajador en redes sociales.

El diplomático insistió en que la cooperación internacional “encontrará a los miembros de grupos criminales, y haremos que rindan cuentas. No tienen dónde esconderse. La justicia prevalecerá”.

Los cuatro acusados —Edgar Alejandro López Velasco, Noe Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López y José Miguel Alvarado Morales— enfrentan también cargos por narcotráfico y tráfico de armamento.

López Velasco fue identificado como lugarteniente del CJNG; Díaz Jiménez traficante de fentanilo con un laboratorio clandestino en México; Gaxiola López intermediario en el tráfico de narcóticos y armas; y Alvarado Morales representante de otro lugarteniente del CJNG.