Segob instala mesa para revisar amnistía y preliberación de personas vulnerables 

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó acerca de la instalación de la mesa de libertad y acceso a la justicia que posibilitará la preliberación o amnistía de mexicanos en situación vulnerable.

Desde redes sociales, Rodríguez Velázquez destacó los propósitos de la mesa de trabajo en la que participan la Subsecretaría de Derechos Humanos en coordinación con el sistema penitenciario y poderes judiciales de las entidades federativas del país.

“Instalamos la Mesa de Libertad y Acceso a la Justicia en la @SEGOB_mx, a través de la cual coordinaremos esfuerzos con el sistema penitenciario y las entidades, para que personas privadas de la libertad que están en condiciones de vulnerabilidad puedan ser beneficiarias de los mecanismos de amnistía, preliberación o cambios de medida cautelar.

La justicia también se construye con sensibilidad, dignidad y sentido humano”, explicó la titular de Gobernación en su cuenta de la red social X.

PERSONAS BENEFICIARIAS DEL ACUERDO