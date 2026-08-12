Convoca Beatriz Mojica Morga a multiplicar las activaciones físicas en colonias de Acapulco

Con una participación de alrededor de 300 mujeres acapulqueñas, la consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, encabezó la mañana de este miércoles un Zumbatón en la Plaza Quebec, ubicada en la zona turística del puerto. La jornada tuvo como objetivo central incentivar la salud preventiva, la convivencia sana y el bienestar general a través del ejercicio.

Durante el evento, la dirigente morenista se reunió con asistentes provenientes de diversas comunidades locales como Emiliano Zapata, Ciudad Renacimiento, 20 de Noviembre, La Cima, San Agustín, La Venta y Las Cruces. En su mensaje, Mojica Morga ratificó su compromiso de extender de forma gratuita estas disciplinas a todos los rincones del municipio y la entidad.

Sobre la alta demanda ciudadana por estas dinámicas y su impacto positivo en la población, la consejera nacional destacó: "Ustedes conocen que hacen activación física todos los días, lo que antes era zumba y que ahora es activación física, y que nos han pedido que continúen esas actividades en todo Acapulco, más bien que se multiplique la activación".

Asimismo, la representante política enfatizó la relevancia de abrir espacios comunitarios permanentes en cada demarcación, señalando que "la activación es importante, es importante para la felicidad, para tener energía, para todo y sobre todo para la salud preventiva".

Por su parte, las participantes valoraron la creación de estos encuentros colectivos. Esly Yared Oregón Marín agradeció la apertura de "espacios que nos ayudan a recrearnos como población, a tener un momento de convivencia, que nos ayuda a salir de lo cotidiano, a salir de la monotonía, a poder tener salud y activarnos". De igual forma, Ángeles Ramírez celebró contar con "espacios seguros para la mujer, espacios para la salud, para activarnos". Con estas acciones se busca consolidar una agenda de bienestar social en la región.