Traficante de personas es condenado a 12 años de prisión en Coahuila

Por su responsabilidad penal en el delito de tráfico de migrantes con agravante, un sujeto identificado como Ponciano "N" fue sentenciado a 12 años de prisión y se le impuso una multa de 721 mil 650 pesos en Coahuila.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público Federal aporto las pruebas contundentes logrando demostrar que está persona transportaba a 160 migrantes, quienes no contaban con la documentación oficial que acreditara su estancia legal en el país.

La detención ocurrió en marzo del 2022, donde los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) asistieron a los extranjeros con el apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de Coahuila, Policía Municipal de Monclova, Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Gobierno del Estado.

De acuerdo con los hechos, Ponciano “N” tripulaba un tractocamión con semirremolque que dejó abandonado en la colonia Petrolera de Monclova, y en cuyo interior, viajaban las personas extranjeras referidas y quienes habían pagado para ser trasladadas a la frontera de Estados Unidos de América.

Ponciano “N” también está relacionado con una investigación por su posible participación en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en perjuicio de los migrantes, la cual está integrada por la Fiscalía General de Coahuila.