Financiarán viajes, hospedaje y comidas para que aspirantes a la UNAM hagan examen en la CDMX

El gobierno de Yucatán respaldará a los aspirantes de estados del sureste mexicano que deberán acudir a la Ciudad de México a presentar el Examen de Control Presencial de la UNAM.

Así lo confirmó la Dirección de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Mérida, al dar a conocer el resultado de las gestiones extraordinarias que realizó para buscar apoyos económico y logísticos, con el objetivo de garantizar que los jóvenes puedan cumplir con la evaluación sin que la falta de recursos represente un impedimento.

Cobertura total: Traslado, alimentos y hospedaje

El esquema dispuesto por las autoridades estatales contempla una atención integral para los sustentantes que solicitaron asistencia:

Traslado: Cobertura del viaje con rumbo a la capital del país.

Cobertura del viaje con rumbo a la capital del país. Hospedaje y alimentos: Cobertura de la estancia y viáticos durante los días que permanezcan en la Ciudad de México.

Cobertura de la estancia y viáticos durante los días que permanezcan en la Ciudad de México. Movilidad interna: Transporte local coordinado para los traslados hacia las sedes de aplicación.

Acompañamiento institucional y sedes sin cambios

Como parte de la logística coordinada entre la UNAM y el ejecutivo estatal, personal de la Secretaría de Atención a la Comunidad de la ENES Mérida custodiará y acompañará a los contingentes de aspirantes durante los trayectos.

Asimismo, el director de la ENES Mérida acudirá de forma presencial a la Ciudad de México para brindar acompañamiento durante la jornada de evaluación.

La entidad académica enfatizó que las sedes fijadas originalmente para la aplicación de las pruebas se mantienen sin modificación alguna.

Aspirantes a la UNAM hacen fila para ingresar al Hotel Real de Minas Poliforum, en León. Laura Toribio

Contacto directo e informe final de gestiones

El gobierno de Yucatán se encargará de dar seguimiento individualizado a los aspirantes registrados y les informará de manera directa los itinerarios y detalles logísticos.

Por ello, la UNAM solicitó a los jóvenes mantenerse al pendiente de los correos y teléfonos de contacto proporcionados.

Con este anuncio, emitido este miércoles 12 de agosto, la ENES Mérida cumplió con el compromiso de informar el estatus de las gestiones presupuestales, precisando que no habrá un anuncio posterior de apoyos adicionales por parte de la escuela universitaria, la cual continuará ofreciendo orientación en el ámbito de sus atribuciones.