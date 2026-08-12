República Checa retiene a dos miembros del CJNG reclamados por Estados Unidos

El ministro de Justicia de la República Checa, Jeroným Tejc, confirmó que dos de los cuatro mexicanos acusados por Estados Unidos de intentar comprar armas y municiones permanecen bajo custodia en ese país.

Puedo confirmar que el Ministerio ha recibido una solicitud de los Estados Unidos de América para extraditar a cuatro personas, de nacionalidad mexicana, a los Estados Unidos, después de que estas personas fueran detenidas en la República Checa en junio de 2026 y puestas bajo custodia con el fin de iniciar un proceso de extradición para extraditarlas a los EE. UU.”, declaró Tejc al medio Novinky.

Dos de los detenidos aceptaron su extradición y fueron trasladados el 7 de agosto a Estados Unidos, donde ya comparecieron ante un juez en Florida. Los otros dos se negaron a consentirla, por lo que enfrentan un procedimiento estándar que podría prolongarse varios meses.

Dos de los detenidos aceptaron su extradición y fueron trasladados el 7 de agosto a Estados Unidos, donde ya comparecieron ante un juez en Florida. Los otros dos se negaron a consentirla, por lo que enfrentan un procedimiento estándar que podría prolongarse varios meses.

En este procedimiento, el fiscal revisará la solicitud de extradición de Estados Unidos y la documentación que la respalda, y posteriormente propondrá al tribunal competente que decida sobre la admisibilidad (o inadmisibilidad) de la extradición. Posteriormente, podré decidir sobre la autorización para extraditarlas a Estados Unidos”, explicó Tejc.

Entre los extraditados se encuentra José Miguel Alvarado Morales, de 23 años, ahijado de “El Jardinero”, uno de los líderes más influyentes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Alvarado Morales, con doble ciudadanía, fue enviado junto a Edgar López al Distrito Medio de Florida, donde quedaron bajo custodia tras comparecer ante un juez.

El Departamento del Tesoro estadounidense señaló que “El Jardinero” había conformado una amplia red de subordinados y cómplices, entre ellos familiares, que aún mantienen poder pese a su captura en abril pasado por elementos de la Secretaría de Marina en Nayarit.

“El Jardinero” era considerado uno de los principales operadores del CJNG en los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, donde tejió una extensa red de socios financieros y logísticos. Su influencia se extendía a la coordinación de envíos de drogas, la compra de armamento y la protección de rutas estratégicas para el cártel.