La transformación religiosa en México; reportan evolución de las creencias

Está en marcha la llamada Semana Mayor. Son fechas en las que millones de personas vacacionan o que se dedican a la reflexión y a la contrición. Pero, ¿cuántas son católicas, cuántas son cristianas y cuántas no creyentes?.

Los datos más recientes al respecto los da a conocer el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), a través del Censo de Población y Vivienda, 2020, en el que se observa una acelerada transformación en las estructuras de las creencias, con un creciente número de personas que se identifican como no creyentes o sin ninguna religión.

Los datos

En el año 2020 había, según el Inegi, 97 millones 864 mil 218 personas católicas. De ese total, proporcionalmente hablando, la mayor cantidad se encuentra en las localidades menos pobladas.

En efecto, en localidades de uno a 249 habitantes hay 4.36 millones que se declaran católicos.

En las localidades de 250 a 499, hay 3.76 millones que declaran profesar esa fe.

En las de 500 a 999 habitantes hay 5.26 millones que forman parte de ese credo.

En las de mil a 2 mil 499 habitantes se registraron 7.78 millones que se declaran católicos.

En total, son 21.18 millones de personas que habitan en lo que el Inegi considera como localidades rurales y que se declaran católicas.

Por su parte, en las localidades de 2 mil 500 a 99 mil 999 habitantes, se contabilizan 30.31 millones de personas católicas.

En las localidades de 100 mil a 499 mil habitantes hay 18.35 millones de personas que se dicen católicas.

En las de 500 mil a 999 mil habitantes hay 15.66 millones.

Finalmente, en las localidades de 1 millón y más habitantes hay 12.34 millones de católicos.

Por grupos de edad, entre quienes tienen de cero a 14 años, sus cuidadores principales reportan 24.49 millones de católicos.

En el grupo de 15 a 29 años, la suma es de 23.87 millones; entre quienes declaran tener de 30 a 44 años, 20.67 millones; entre 45 y 59 años, 16.36 millones, mientras que en la población de 60 años y más la suma es de 12.45 millones.

En el sentido opuesto se encuentran las que son creyentes en dios, pero que no tienen adscripción religiosa.

El Inegi contabilizó 3.1 millones de personas con esa característica; de las cuales, 730 mil 731 tienen de cero a 14 años; 1.49 millones de 15 a 29 años; 1.24 millones entre 30 y 59 años, mientras que 337 mil 512 tienen 60 o más.

Adicionalmente están las que se declaran ateas o agnósticas, que suman 722 mil 381, de las cuales, 378 mil 315 tienen de cero a 29 años.

Una suma de 293 mil 704 tiene de 30 a 50 años, mientras que 50 mil 331 tienen 60 o más años. Es así que se encuentran las personas que no profesan ninguna religión.

Este grupo de personas, a diferencia de quienes no tienen ninguna adscripción religiosa y sí creen en dios, declaran creer únicamente en alguna forma de espiritualidad que no necesariamente coincide con las nociones de la divinidad de la tradición judeo -cristiana.

En esta categoría se encuentran 9.5 millones de personas, de las cuales 5.33 millones tienen de uno a 29 años de edad. 3.52 millones más tienen de 30 a 59; mientras que 633 mil 194 tienen 60 años o más.