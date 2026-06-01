Sheinbaum firmará acuerdo con productores y comercializadores para reducir el precio del jitomate

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que este miércoles firmará un acuerdo con productores y comercializadores de jitomate con el objetivo de reducir el precio de este producto.

La medida se da luego de que en las últimas semanas se registraran incrementos en el costo de diversas frutas y verduras que han impactado la inflación alimentaria en el territorio nacional.

Lo anterior fue dado a conocer por la mandataria en su conferencia mañanera, en la cual reconoció también que algunos productos agrícolas han presentado aumentos de precio, por lo que su administración inició mesas de trabajo con empresarios, productores y distribuidores para buscar mecanismos que permitan disminuir los costos para los consumidores.

Sheinbaum Pardo destacó que el objetivo es proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas sin recurrir a controles de precios obligatorios. Cuartoscuro

“Estamos trabajando con ellos”, señaló Sheinbaum al adelantar la firma del acuerdo, el cual estará enfocado particularmente en el jitomate, uno de los productos que más ha incidido en el encarecimiento reciente de la canasta alimentaria.

Aunado a lo anterior, la primera presidenta de México, explicó que, a diferencia de administraciones anteriores, en las que se dejaba que las fuerzas del mercado regularan por sí mismas los precios, su gobierno ha optado por intervenir mediante el diálogo y la coordinación con los distintos actores de la cadena productiva para encontrar soluciones que beneficien tanto a productores como a consumidores.

Por último, Sheinbaum Pardo destacó que el objetivo es proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas sin recurrir a controles de precios obligatorios, sino mediante consensos con los participantes del mercado. En este sentido, afirmó que la reunión programada para el miércoles con productores y comercializadores de jitomate permitirá concretar compromisos para disminuir el precio de este producto y contribuir así a la estabilidad de los precios de los alimentos.