Una pregunta basta para descubrir la marca de autos de lujo definitiva

Elegir un auto de lujo suele ser un proceso largo, marcado por la comparación entre las distintas opciones, la revisión de reseñas y la búsqueda de referencias confiables. Frente a este panorama, Lexus presenta Invitation to Ask, una iniciativa que retoma un hábito cada vez más común, consultar herramientas de inteligencia artificial para tomar decisiones.

La propuesta parte de una idea sencilla, invitar a las personas a hacer una sola pregunta a cualquier sistema de IA: ¿cuál es la marca de autos de lujo más confiable del mundo?

CHAT GPT.

En lugar de posicionarse directamente como la mejor opción dentro del segmento de alta gama, Lexus busca que la conversación se construya a partir de las respuestas generadas por las plataformas y de la interpretación de los propios usuarios durante su proceso de investigación.

Con este enfoque, la firma se posiciona desde la confianza construida a lo largo de su trayectoria, al trasladar el punto de validación a un terreno que no controla, en este caso los sistemas inteligentes.

GEMINI.

La estrategia también se enfoca en conectar con nuevas audiencias, así como con perfiles interesados en la tecnología y las últimas tendencias.

En medio de un proceso de compra cada vez más influido por la innovación y la digitalización, Invitation to Ask lleva a Lexus al centro de la conversación marcada por la confianza, la reputación y la toma de decisiones informadas.