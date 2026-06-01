Mayo concluye con mil 318 homicidios, 134 el fin de semana

Mayo concluyó con mil 318 homicidios dolosos, con un promedio de 42.5 casos al día, de los cuales 134 se cometieron el pasado fin de semana, 36 el viernes, 43 el sábado y 55 el domingo, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Guanajuato fue la entidad con mayor violencia letal el último fin de semana de mayo con 15 personas asesinadas; seguido del Estado de México con 14 casos.

De acuerdo con el informe del Secretariado, Sinaloa fue la tercera entidad más violenta, con 13 asesinatos; pero la Fiscalía de la entidad reportó 4 casos el viernes 29 de mayo, 5 el sábado y otros 4 casos el domingo 31; aunque, en la víspera, en el penal de Aguaruto hubo una riña con un saldo de 7 internos asesinados.

En Baja California hubo 11 homicidios dolosos, le siguió Michoacán con 10 casos; Chihuahua, Jalisco, Morelos y Sonora con 7 personas asesinadas, por entidad; de acuerdo con el informe Víctimas reportadas por delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales.

El fin de semana se cometieron 6 homicidios dolosos en Guerrero; en la Ciudad de México, Nuevo León, Tabasco y Veracruz fueron 4 casos, por entidad; en Hidalgo y Puebla fueron 3 víctimas, por estado; y 2 casos en Baja California Sur y Tlaxcala, por entidad.