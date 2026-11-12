Transformación de la infraestructura portuaria genera mejores oportunidades en Quintana Roo

El gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama Espinosa, consolida la transformación de la infraestructura portuaria para generar mejores oportunidades y bienestar para la población a través de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO) –dirigida por Vagner Elbiorn Vega–.

Las acciones de la APIQROO son las siguientes:

Contar con mejores condiciones para ordenar el uso de los muelles y las instalaciones.



Fortalecer la vigilancia.

Dar certeza a quienes realizan actividades productivas y turísticas.

Planear mejoras que permitan aprovechar responsablemente el potencial de los puertos.

Para ello, la APIQROO concretó dos modificaciones a su Título de Concesión gracias a sus gestiones técnicas, jurídicas y administrativas, autorizadas por la Secretaría de Marina a través de la Dirección General de Puertos.

Luego de diez años sin modificaciones al Título de Concesión, en 2023 se formalizó el Quinto Addendum donde se incorporaron áreas marítimas y portuarias en Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco y Playa del Carmen. Entre ellas se encuentran las zonas marítimas Norte, Centro y Sur de Cozumel, áreas correspondientes a Marina Cozumel, zonas de agua en Chetumal, La Aguada y Mahahual, así como el área marítima relacionada con la ruta de pasajeros en Playa del Carmen.

La segunda modificación –publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de noviembre de 2026— incorporó 601 mil 703.7 metros cuadrados al recinto portuario de Isla Mujeres. Con esta modificación, la superficie total autorizada pasó de 13 mil 04.06 a 614 mil 707.8 metros cuadrados, integrada por 562 mil 66.9 metros cuadrados de áreas de agua y 52 mil 640.9 metros cuadrados de áreas de tierra.

En síntesis, la superficie de tierra y agua bajo su administración en los puertos del estado aumentó 45.6%.

¿Qué beneficios traerá a la población el fortalecimiento de la administración portuaria?

Mayor seguridad para quienes trabajan en los puertos: en Isla Mujeres se fortalecerá el control de los muelles, las instalaciones y las embarcaciones, además de proyectar acciones para mejorar la vigilancia y la iluminación en las zonas portuarias.

Mejores condiciones para realizar actividades pesqueras y turísticas: reglas claras para el uso de las instalaciones y mejores posibilidades para fortalecer sus servicios y sus ingresos.

Trámites más sencillos y nuevas oportunidades para generar empleos y mejorar los servicios: Ya no será necesario trasladarse a la Ciudad de México.

Por último, la mejoría en la administración de las áreas portuarias también permitirá fortalecer la supervisión para que las actividades y los proyectos que se desarrollen cumplan con la normatividad ambiental y cuenten con las autorizaciones correspondientes.