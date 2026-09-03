Traileros bloquean garita de Mexicali en protesta por retiro de visas

Un grupo de choferes de transporte de carga bloqueó este jueves la garita comercial entre Mexicali y Calexico, California, para exigir una mesa de diálogo ante el retiro de visas B1 a operadores mexicanos que cruzan mercancías hacia Estados Unidos.

Los transportistas realizaron una manifestación pacífica y señalaron que tan solo el miércoles fueron retiradas 17 visas a choferes en Mexicali, aunque indicaron que no cuentan con una cifra exacta del número total de operadores afectados.

Los conductores acusaron a autoridades estadounidenses de mantener una campaña de hostigamiento contra los operadores mexicanos y pidieron que se establezcan reglas claras sobre las actividades que pueden realizar con la visa B1.

Allen Verdugo, chofer nacional y uno de los participantes en la protesta, explicó a la agencia Quadratín que la movilización fue organizada exclusivamente por conductores y que permanecerán en el lugar el tiempo que sea necesario para obtener una explicación sobre las condiciones bajo las cuales pueden ingresar a Estados Unidos.

Los operadores denunciaron que algunos han sido retenidos e interrogados al salir de territorio estadounidense, principalmente en puntos donde se realizan revisiones de carga, debido a supuestos casos de cabotaje.

Los manifestantes también afirmaron que se han presentado amenazas relacionadas con el posible retiro de visas de familiares de algunos conductores, una situación que, dijeron, ha incrementado la preocupación entre quienes dependen de los cruces internacionales para trabajar.

Los choferes viven con temor de cruzar hacia Estados Unidos”, sostuvo Verdugo, según la información difundida por Quadratín.

Protesta afecta actividad de transportistas

Los conductores señalaron que el conflicto migratorio y las revisiones en los cruces fronterizos ya tienen consecuencias económicas para ellos y sus familias.

Explicaron que algunos operadores han optado por reducir sus viajes hacia Estados Unidos ante el temor de perder sus documentos, lo que representa una disminución de sus ingresos.

Los inconformes también cuestionaron la falta de respaldo que, aseguran, han recibido de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y de las empresas para enfrentar los problemas relacionados con sus visas y los cruces hacia Estados Unidos.

Los choferes advirtieron que la protesta podría extenderse a otros puntos de la frontera si no se establece una mesa de diálogo y no obtienen una respuesta sobre las condiciones para los operadores mexicanos.

Entre los cruces que podrían verse afectados mencionaron los de San Luis Río Colorado, Sonora, y Tijuana, Baja California.

Los manifestantes hicieron un llamado a sus compañeros de Mexicali, San Luis Río Colorado, Tecate y Tijuana para sumarse a la movilización y exigir, señalaron, que se respeten sus derechos y se definan reglas claras para los transportistas mexicanos que trasladan mercancías hacia Estados Unidos.

La protesta ocurre en medio de las diferencias denunciadas por los operadores sobre el uso de la visa B1 para choferes mexicanos, así como las revisiones y posibles acusaciones de cabotaje durante sus cruces comerciales.