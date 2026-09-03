Rayo mata a tres personas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua

Un rayo mató a tres personas que se encontraban haciendo labores del campo en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la sierra tarahumara de Chihuahua.

La Fiscalía General del Estado confirmó el fallecimiento de tres personas en el municipio de Guadalupe y Calvo, consecuencia de una descarga eléctrica producida por un rayo.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de septiembre alrededor de las 14:00 horas, cuando una intensa tormenta eléctrica se desató repentinamente en la comunidad de Puerto de Talayotes.

Un fuerte estruendo y la caída de un rayo en las inmediaciones impactaron directamente a un grupo de personas que se encontraba realizando labores de reforestación en el lugar.

Tras el incidente, las autoridades localizaron los cuerpos sin vida de una mujer de 27 años de iniciales E. M. C., una joven de 22 años identificada como S. M. C. y un menor de tan solo 7 años de iniciales A. P. C.

El fenómeno meteorológico también dejó a varias personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a centros hospitalarios cercanos para recibir atención médica oportuna.