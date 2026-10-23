Tráiler provoca aparatosa carambola en la carretera Apizaco-Tlaxcala

Un tráiler embistió una unidad de Protección Civil de Apizaco, el choque provocó una carambola en la carretera Apizaco-Tlaxcala a la altura de la comunidad de Atlihuetzia, en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, pese a lo aparatosos del hecho, solo se registraron daños materiales.

Fue durante la tarde de este viernes cuando los servicios de emergencia se movilizaron al recibir un reporte de un choque múltiple, en el que habían participado un tráiler y al menos tres automóviles.

Los primeros reportes indican que el tráfico estaba detenido, debido a que estaban realizando trabajos de reencarpetamiento en la carretera, cuando un tráiler no alcanzó a frenar y embistió a una unidad de Protección Civil de Apizaco y otros automóviles, lo que provocó un caos en la carretera, además otro tráiler que intentó realizar una maniobra resultó con daños en el tanque del combustible.

La circulación se reportó lenta por varias horas, hasta que maquinaria especial retiró ls unidades pesadas Foto: Especial

Al lugar arribaron los servicios de emergencia, quienes valoraron a los tripulantes de cada uno de los automóviles involucrados: un Volkswagen Virtus azul, un Toyota Corolla blanco y una camioneta panel.

Incluso, una unidad de la Secretaría de las Mujeres que circulaba con dirección opuesta fue alcanzada por los escombros, ninguno de los pacientes necesitó ser trasladado a un hospital.

Foto: Especial

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaron labores de abanderamiento, para evitar otro accidente en la zona.

La circulación se reportó lenta por varias horas, hasta que maquinaria especial retiró las unidades pesadas de la carretera.